FA отклонила апелляцию Санья

FA отклонила апелляцию защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья касательно нарушения правил по поведению футболистов в социальных сетях.

Напомним, после тяжелой победы "горожан" над "Бернли" со счетом 2:1 в начале января Санья опубликовал провокационную запись в Инстаграм о том, что это был матч "10 против 12", явно намекая на предвзятость рефери Ли Мейсона, удалившего его одноклубника Фернандиньо.



Вскоре Ассоциация оштрафовала 33-летнего француза на 40 тысяч фунтов. Однако Бакари не согласился со своей виной и попробовал опротестовать наказание.



И вот сегодня FA объявила, что апелляция Санья была отклонена, а наказание оставлено в силе. Также Бакари был предупрежден о недопустимости подобных высказываний в будущем.