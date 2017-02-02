FA отклонила апелляцию Санья
FA отклонила апелляцию защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья касательно нарушения правил по поведению футболистов в социальных сетях.
Напомним, после тяжелой победы "горожан" над "Бернли" со счетом 2:1 в начале января Санья опубликовал провокационную запись в Инстаграм о том, что это был матч "10 против 12", явно намекая на предвзятость рефери Ли Мейсона, удалившего его одноклубника Фернандиньо.
Вскоре Ассоциация оштрафовала 33-летнего француза на 40 тысяч фунтов. Однако Бакари не согласился со своей виной и попробовал опротестовать наказание.
И вот сегодня FA объявила, что апелляция Санья была отклонена, а наказание оставлено в силе. Также Бакари был предупрежден о недопустимости подобных высказываний в будущем.
02.02.2017 20:30
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Моур подавал апелляцию?
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удачи
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