Дженкинсон исключен из заявки "Арсенала" на Лигу Чемпионов

Карл Дженкинсон Защитник Карл Дженкинсон был исключен из заявки "Арсенала" на плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, в январе "Арсенал" достаточно быстро договорился о продаже Дженкинсона в "Кристал Пэлас". Однако Карла не устроила предложенная на "Селхерст Парк" зарплата, и он отказался от перехода к "орлам".

При этом стоит отметить, что переговоры 24-летнего игрока сборной Англии с "Пэлас" длились до самого закрытия зимнего трансферного окна. Не желая ущемлять себя в финансах, Карл остался на "Эмирейтс" при весьма сомнительных перспективах.

Возмездие за проявленную жадность не заставило себя ждать — сегодня стало известно, что Дженкинсон был вычеркнут из заявки "канониров" на стадию плей-офф Лиги Чемпионов. А вот Матье Дебюши, который тоже был волен уйти в январе, в списке остался.

В то же время "Арсенал" дозаявил на элитный европейский турнир защитника Пера Мертезакера и нападающего Данни Уэлбека, который пропустили первую половину сезона из-за травм.

Добавим, что уже 15 февраля подопечные Венгера возобновят свой путь в Лиге Чемпионов, отправившись в гости к "Баварии".


Метки Арсенал, Дженкинсон, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 20:00

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  1. chuman 02.02.2017 21:18 # chuman
    защитник сборной Англии
    он за сборную вроде один матч провёл, и было это года три назад, он до сих пор игроком сборной считается?

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  2. dimon70 02.02.2017 20:49 # dimon70
    а если пройдут дальше?

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  3. chev11 02.02.2017 20:08 # chev11
    два матча пропустит, не велика потеря

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  4. bask 02.02.2017 20:02 # bask
    Дальше 1/8 не пройдут все равно, это уже традиция

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  5. mixmaster 02.02.2017 20:00 # mixmaster
    в челси этого топаря!

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