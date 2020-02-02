Дженкинсон исключен из заявки "Арсенала" на Лигу Чемпионов

Защитник Карл Дженкинсон был исключен из заявки "Арсенала" на плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, в январе "Арсенал" достаточно быстро договорился о продаже Дженкинсона в "Кристал Пэлас". Однако Карла не устроила предложенная на "Селхерст Парк" зарплата, и он отказался от перехода к "орлам".



При этом стоит отметить, что переговоры 24-летнего игрока сборной Англии с "Пэлас" длились до самого закрытия зимнего трансферного окна. Не желая ущемлять себя в финансах, Карл остался на "Эмирейтс" при весьма сомнительных перспективах.



Возмездие за проявленную жадность не заставило себя ждать — сегодня стало известно, что Дженкинсон был вычеркнут из заявки "канониров" на стадию плей-офф Лиги Чемпионов. А вот Матье Дебюши, который тоже был волен уйти в январе, в списке остался.



В то же время "Арсенал" дозаявил на элитный европейский турнир защитника Пера Мертезакера и нападающего Данни Уэлбека, который пропустили первую половину сезона из-за травм.



Добавим, что уже 15 февраля подопечные Венгера возобновят свой путь в Лиге Чемпионов, отправившись в гости к "Баварии".