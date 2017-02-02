Клопп: "Возможно, мне повезло с четвертым арбитром"
После критики со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что ему, возможно, повезло избежать наказания за конфронтацию с четвертым арбитром во время матче против "Челси".
Накануне Моуриньо пожаловался на двойные стандарты со стороны арбитров и FA, напомнив публике, что Клоппу сошла с рук словесная атака на резервного помощника рефери в концовке недавнего матча против "Челси" (1:1).
Отвечая на комментарии Жозе перед субботним выездом к "Халлу", Клопп признал, что ему действительно повезло избежать последствий за свое поведение.
"Думаю, это зависит от четвертого арбитра. Все мы знаем, что нам разрешено. Когда после матча я увидел фотографии, то это выглядело не очень мило. Однако это было не так плохо, как выглядело, о чем я уже говорил. Возможно, мне повезло с четвертым арбитром, потому что прежде я никогда не слышал подобного".
"Есть разные способы вести себя в подобного рода ситуациях. Это довольно эмоциональная игра, и выключать эмоции не так просто. У нас всех возникают сложности с контролем эмоций — не только у меня, но и у Жозе, Арсена Венгера и многих других людей. Все мы разные. Иногда нас штрафуют, иногда нет. Это не то, что нам нравится, и это не тактический ход. Когда я был молодым, было еще хуже. Я уже прибавил в этом отношении. Не имею понятия, почему он (Моуриньо) заговорил обо мне", — цитирует Клоппа The Guardian.
02.02.2017 19:00
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Последние комментарии:
прост у чмоура бомбит от того что его мю такой классный,а у соперников по четверке спад и потеря очков,а они всё так же 6
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клопп лишь скащал, что ливерпуль не победить, а мавриний наверно только и ноет. вот и вся разница
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"Что позволено Юпитеру, не позволено быку" (с)
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У меня в аквариуме китайский окунь так же глазами шевелит, а потом как пасть откроет - пздц. У судейки тоже наверное такой есть
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Клопп - епучий долпаеб, не позорь Ливерпуль, г*ндон
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Ферги жвачкой плевался на них, бывало помню под конец его карьеры атаковал одного, думал сожрет его...
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А ливерпоолу повезло с коучем
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а Переводило,как Моська-тявкает на Слона и остальных.лучше бы в таблицу молча глядел 23.42-ничего не поменялось.опять 6
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сперва допинг всей команды безнаказанно, теперь вот подкуп судей еще
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