Клопп: "Возможно, мне повезло с четвертым арбитром"

После критики со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что ему, возможно, повезло избежать наказания за конфронтацию с четвертым арбитром во время матче против "Челси".

Накануне Моуриньо пожаловался на двойные стандарты со стороны арбитров и FA, напомнив публике, что Клоппу сошла с рук словесная атака на резервного помощника рефери в концовке недавнего матча против "Челси" (1:1).



Отвечая на комментарии Жозе перед субботним выездом к "Халлу", Клопп признал, что ему действительно повезло избежать последствий за свое поведение.



"Думаю, это зависит от четвертого арбитра. Все мы знаем, что нам разрешено. Когда после матча я увидел фотографии, то это выглядело не очень мило. Однако это было не так плохо, как выглядело, о чем я уже говорил. Возможно, мне повезло с четвертым арбитром, потому что прежде я никогда не слышал подобного".



"Есть разные способы вести себя в подобного рода ситуациях. Это довольно эмоциональная игра, и выключать эмоции не так просто. У нас всех возникают сложности с контролем эмоций — не только у меня, но и у Жозе, Арсена Венгера и многих других людей. Все мы разные. Иногда нас штрафуют, иногда нет. Это не то, что нам нравится, и это не тактический ход. Когда я был молодым, было еще хуже. Я уже прибавил в этом отношении. Не имею понятия, почему он (Моуриньо) заговорил обо мне", — цитирует Клоппа The Guardian.