Клопп: "Возможно, мне повезло с четвертым арбитром"

Юрген Клопп После критики со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что ему, возможно, повезло избежать наказания за конфронтацию с четвертым арбитром во время матче против "Челси".

Накануне Моуриньо пожаловался на двойные стандарты со стороны арбитров и FA, напомнив публике, что Клоппу сошла с рук словесная атака на резервного помощника рефери в концовке недавнего матча против "Челси" (1:1).

Отвечая на комментарии Жозе перед субботним выездом к "Халлу", Клопп признал, что ему действительно повезло избежать последствий за свое поведение.

"Думаю, это зависит от четвертого арбитра. Все мы знаем, что нам разрешено. Когда после матча я увидел фотографии, то это выглядело не очень мило. Однако это было не так плохо, как выглядело, о чем я уже говорил. Возможно, мне повезло с четвертым арбитром, потому что прежде я никогда не слышал подобного".

"Есть разные способы вести себя в подобного рода ситуациях. Это довольно эмоциональная игра, и выключать эмоции не так просто. У нас всех возникают сложности с контролем эмоций — не только у меня, но и у Жозе, Арсена Венгера и многих других людей. Все мы разные. Иногда нас штрафуют, иногда нет. Это не то, что нам нравится, и это не тактический ход. Когда я был молодым, было еще хуже. Я уже прибавил в этом отношении. Не имею понятия, почему он (Моуриньо) заговорил обо мне", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3026

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 02.02.2017 20:47 # rap-woiska
    прост у чмоура бомбит от того что его мю такой классный,а у соперников по четверке спад и потеря очков,а они всё так же 6

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  2. liverfun 02.02.2017 19:57 # liverfun
    клопп лишь скащал, что ливерпуль не победить, а мавриний наверно только и ноет. вот и вся разница

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  3. gerrard08 02.02.2017 19:48 # gerrard08
    "Что позволено Юпитеру, не позволено быку" (с)

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  4. chelsea-69 02.02.2017 19:36 # chelsea-69
    У меня в аквариуме китайский окунь так же глазами шевелит, а потом как пасть откроет - пздц. У судейки тоже наверное такой есть

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  5. khazret 02.02.2017 19:29 # khazret
    Клопп - епучий долпаеб, не позорь Ливерпуль, г*ндон

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  6. mancunia-planet 02.02.2017 19:21 # mancunia-planet
    Ферги жвачкой плевался на них, бывало помню под конец его карьеры атаковал одного, думал сожрет его...

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  7. j-silver 02.02.2017 19:16 # j-silver
    А ливерпоолу повезло с коучем

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  8. dimon70 02.02.2017 19:08 # dimon70
    а Переводило,как Моська-тявкает на Слона и остальных.лучше бы в таблицу молча глядел 23.42-ничего не поменялось.опять 6

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  9. karandash 02.02.2017 19:01 # karandash
    сперва допинг всей команды безнаказанно, теперь вот подкуп судей еще

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