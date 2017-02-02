Ван Дейк пропустит до трех месяцев

Виргил Ван Дейк Ведущий защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк проведет в лазарете от двух до трех месяцев и, таким образом, пропустит финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" 26 февраля.

Свою лодыжку Ван Дейк повредил еще 22 января в победном для "святых" матче против "Лестера". Долгое время доктора не могли поставить точный диагноз, и только сейчас стало известно, что восстановление 25-летнего голландца может затянуться до мая.

Отметим, что травма Виргила стала вторым серьезным ударом по оборонительной линии "Саутгемптона", ведь в январе клуб с "Сент Мэри" также отпустил своего капитана Жозе Фонте в "Вест Хэм". Как сегодня признался главный тренер Клод Пюэль, "святые" пытались укрепить проблемную позицию перед закрытием зимнего трансферного окна, но безуспешно.

"Мы рассматривали много вариантов с приглашением нового защитника, но не смогли найти подходящий", — цитирует Пюэля BBC.


Метки Ван Дейк, Саутгемптон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 18:00

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  1. halamadrid94 02.02.2017 19:24 # halamadrid94
    В центре поля будут играть днари Йошида и Стефенс . Ну или Гардош . ХЗ . Короче , Манки в Лиге Европы

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  2. dimon70 02.02.2017 19:10 # dimon70
    теперь у манков есть шанс напрямую в любимый турнир вляпаться

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  3. blackdreamer 02.02.2017 18:10 # blackdreamer
    даже без него на изи должны размазывать погбецо погбецо по скамцу

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  4. felixok 02.02.2017 18:02 # felixok
    Гигантская потеря для святых

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