Ван Дейк пропустит до трех месяцев

Ведущий защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк проведет в лазарете от двух до трех месяцев и, таким образом, пропустит финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" 26 февраля.

Свою лодыжку Ван Дейк повредил еще 22 января в победном для "святых" матче против "Лестера". Долгое время доктора не могли поставить точный диагноз, и только сейчас стало известно, что восстановление 25-летнего голландца может затянуться до мая.



Отметим, что травма Виргила стала вторым серьезным ударом по оборонительной линии "Саутгемптона", ведь в январе клуб с "Сент Мэри" также отпустил своего капитана Жозе Фонте в "Вест Хэм". Как сегодня признался главный тренер Клод Пюэль, "святые" пытались укрепить проблемную позицию перед закрытием зимнего трансферного окна, но безуспешно.



"Мы рассматривали много вариантов с приглашением нового защитника, но не смогли найти подходящий", — цитирует Пюэля BBC.