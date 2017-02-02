Каллум Уилсон выбыл до конца сезона

Каллум Уилсон Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва крестообразных связок своего левого колена.

24-летний англичанин, забивший шесть голов в 21 матче этого сезона за "вишенок", получил свою травму на тренировке команды в среду. Углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Теперь Уилсон будет вынужден пропустить ближайшие шесть месяцев.

"Все мы опустошены из-за Каллума. Важно, чтобы теперь он получил поддержку и любовь своей семьи, друзей, партнеров по команде и всех, кто связан с "Борнмутом". Каллум продемонстрировал невероятный характер и стремление вернуться в строй в прошлом сезоне после похожей беды, и мы знаем, что у него есть силы сделать это снова", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.


Метки Борнмут, травмы, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 17:00

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  1. halamadrid94 02.02.2017 19:23 # halamadrid94
    Молотки вроде 25 лямов фунтов за него предлагали . Надо было продать

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  2. dimon70 02.02.2017 19:11 # dimon70
    кто это?

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  3. fred-the-red 02.02.2017 17:08 # fred-the-red
    2 раза рвать связки колена за 2 года это слишком. Наверное лучше было б если продали бы в ВХ за нормальное бабло

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