Райола: "Ибрагимович влюблен в Неаполь"

Златан Ибрагимович Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, намекнул на возможный переход своего клиента в "Наполи".

Прошлым летом 35-летний швед отказался от выгодного предложения из МЛС и Китая, поставив перед собой новый вызов - покорить Премьер-Лигу.

Забив 14 голов в футболке "красных дьяволов", Ибрагимович вновь заткнул своих многочисленных критиков. По словам главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо, нападающий совершенно точно останется на "Олд Траффорд" до конца следующего сезона.

У самого Златана, впрочем, могут быть другие мысли на этот счет: нападающего давно привлекает Неаполь, поэтому переход в клуб Серии А совсем не исключен.

"Ибрагимович всегда был влюблен в Неаполь и страсть местных жителей. Он и сам вырос в семье, которая была чем-то похожа на неаполитанскую. Он знает, чего стоит любовь Неаполя, эта страсть его всегда привлекала".

"Он лично знаком с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Конкретики пока маловато, но в случае Златана может произойти все что угодно", - приводит слова Райолы Goal.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор foxmcfc   

Дата 02.02.2017 16:00

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  1. dimon70 02.02.2017 19:14 # dimon70
    дурень,там мафия неаполитанская-каморра

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  2. martingor 02.02.2017 18:52 # martingor
    Ибрагимович относится к таким людям как: Суарез,Торрес,Погба,Стерлинг,Дрогба и т.п пидарам для которых главное не клуб,а бабло и которые в любой момент дриснут с клуба и найдут кучу отмазок своему поступку ДЕБИЛЫ СУКА

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  3. godcapper 02.02.2017 17:58 # godcapper
    вот блять жизнь у агента типо райолы. только только заработал охуеть какие бонусы от трансфера (ЛЮБОЙ ИГРОК) так сразу ему по ушам ездит типа давай переходи в другой клйб. и скаждой сделки денег имеет охуеть сколько. ничего не производит ничего не делает. только языком молотить. да рядом с ним даже те кто нефть качают шавки. чувак просто из воздуха бабки делает

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  4. sancho232 02.02.2017 16:42 # sancho232
    ахахах смешно то как слышать от скамца: вот гризмана купим и всем пиздец. как обиженные и опущенные малолетки

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  5. toledo 02.02.2017 16:41 # toledo
    Норм на новый контракт лохов разводит.

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  6. dnb 02.02.2017 16:14 # dnb
    да и нах это косипора. С*ка ему 15 моментов надо создать для гола, МЮ получше наконечника вместе с Гризманом возьем и тогда точно всем пздц

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  7. selfish 02.02.2017 16:13 # selfish
    Мино Райола говно с района

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  8. vyrentz 02.02.2017 16:13 # vyrentz
    понял, что не то что титул, а даже ЛЧ с манками не светит

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  9. mancityman 02.02.2017 16:12 # mancityman
    Все ссут на скам и на чмоура

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