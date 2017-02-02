Райола: "Ибрагимович влюблен в Неаполь"
Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, намекнул на возможный переход своего клиента в "Наполи".
Прошлым летом 35-летний швед отказался от выгодного предложения из МЛС и Китая, поставив перед собой новый вызов - покорить Премьер-Лигу.
Забив 14 голов в футболке "красных дьяволов", Ибрагимович вновь заткнул своих многочисленных критиков. По словам главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо, нападающий совершенно точно останется на "Олд Траффорд" до конца следующего сезона.
У самого Златана, впрочем, могут быть другие мысли на этот счет: нападающего давно привлекает Неаполь, поэтому переход в клуб Серии А совсем не исключен.
"Ибрагимович всегда был влюблен в Неаполь и страсть местных жителей. Он и сам вырос в семье, которая была чем-то похожа на неаполитанскую. Он знает, чего стоит любовь Неаполя, эта страсть его всегда привлекала".
"Он лично знаком с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Конкретики пока маловато, но в случае Златана может произойти все что угодно", - приводит слова Райолы Goal.
02.02.2017 16:00
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Последние комментарии:
дурень,там мафия неаполитанская-каморра
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Ибрагимович относится к таким людям как: Суарез,Торрес,Погба,Стерлинг,Дрогба и т.п пидарам для которых главное не клуб,а бабло и которые в любой момент дриснут с клуба и найдут кучу отмазок своему поступку ДЕБИЛЫ СУКА
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вот блять жизнь у агента типо райолы. только только заработал охуеть какие бонусы от трансфера (ЛЮБОЙ ИГРОК) так сразу ему по ушам ездит типа давай переходи в другой клйб. и скаждой сделки денег имеет охуеть сколько. ничего не производит ничего не делает. только языком молотить. да рядом с ним даже те кто нефть качают шавки. чувак просто из воздуха бабки делает
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ахахах смешно то как слышать от скамца: вот гризмана купим и всем пиздец. как обиженные и опущенные малолетки
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Норм на новый контракт лохов разводит.
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да и нах это косипора. С*ка ему 15 моментов надо создать для гола, МЮ получше наконечника вместе с Гризманом возьем и тогда точно всем пздц
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Мино Райола говно с района
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понял, что не то что титул, а даже ЛЧ с манками не светит
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Все ссут на скам и на чмоура
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