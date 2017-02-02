Райола: "Ибрагимович влюблен в Неаполь"

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, намекнул на возможный переход своего клиента в "Наполи".

Прошлым летом 35-летний швед отказался от выгодного предложения из МЛС и Китая, поставив перед собой новый вызов - покорить Премьер-Лигу.



Забив 14 голов в футболке "красных дьяволов", Ибрагимович вновь заткнул своих многочисленных критиков. По словам главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо, нападающий совершенно точно останется на "Олд Траффорд" до конца следующего сезона.



У самого Златана, впрочем, могут быть другие мысли на этот счет: нападающего давно привлекает Неаполь, поэтому переход в клуб Серии А совсем не исключен.



"Ибрагимович всегда был влюблен в Неаполь и страсть местных жителей. Он и сам вырос в семье, которая была чем-то похожа на неаполитанскую. Он знает, чего стоит любовь Неаполя, эта страсть его всегда привлекала".



"Он лично знаком с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Конкретики пока маловато, но в случае Златана может произойти все что угодно", - приводит слова Райолы Goal.