Лэмпард объявил о завершении игровой карьеры
Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил об окончании игровой карьеры.
За свою 20-летнюю карьеру, большая часть которой прошла в "Челси", Фрэнк трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, четыре раза выигрывал Кубок Англии, а также привел "синих" к победе в Лиге Чемпионов и Лиги Европы.
Среди индивидуальных достижений Лэмпарда выделяется награда лучшему игроку Премьер-Лиги по итогам сезона 2004/2005, а также звание лучшего футболиста десятилетия по версии руководителей лиги.
Выступая за "Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", а также представляя сборную Англии, Фрэнк забил больше 300 голов. На этом игровая карьера 38-летнего Лэмпарда подходит к концу.
"После 20 невероятных лет я решил, что пришло время завершить карьеру профессионального футболиста. Несмотря на то, что я получил ряд интересных предложений - как на родине, так и за рубежом - в свои 38 лет я чувствую, что пришла пора начать новую главу в своей жизни".
"Разумеется, большая часть моя сердца принадлежит "Челси", клубу, который подарил мне столько замечательных воспоминаний. Я никогда не забуду подаренный мне шанс и тот успех, которого мы добились вместе".
"Фанаты "Челси" оказывали мне и команде невероятную поддержку. Их страсть мотивировала меня на новые свершение, на то, чтобы провести новый сезон лучше предыдущего. Без них я бы ничего не смог добиться", - сообщил Лэмпард.
02.02.2017 14:50
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Последние комментарии:
Челси Челси uber alless!!
(ответить)
Чекнул инсту и твиттера футболистов - о собаке пишут лишь игроки лондонского недоклуба. Вообще всем срать на залупу сутулую.
(ответить)
СУТУЛЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
ЛЕГЕНДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Сердце "Челси", диспетчер "Челси" - Фрэнк Лэмпард! Вечно! Спасибо за все брат. Теперь то уж точно добавят легендарную карточку в ут. В пuзду соньку, буду покупать икбокс
(ответить)
luckymen
и как всегда найдется один манк, который будет кидать фейко интервью знаменитосней о сколси)) ребят, у вас другое что-то будет? а то повторяетесь уже 5-й год подряд)
billy-talent
Это веселило всегда, каким xepом надо было Скоулза в этот спор пихать
melshod-kfc
помню зидан назвал жирорта лучшим полузащитником мира
а параша пихает вшивое фейковое вью про шольза)
типо мы не собираемся,располоскало лалок по ветке
(ответить)
Пол Скоулз завершил карьеру (415)
в 2011 когда все ветки часто набирали по 1к, всего-лишь 415 комов)
в наши дни, когда фапль тухель и здесь сидят только максвел и еще какой то парень, за 5 часов новость о Френке набрала уже больше
(ответить)
Просто Батька удачи тебе!
(ответить)
До Сколза, Чарльтона или Джеррарда из английских цпз объективно не дотягивает, но выдающийся футболист. Пожалуй, лучший игрок Челси в его истории. Были и у него славные страницы, дострйная карьера.
(ответить)
подворот конеш лютый даун
(ответить)
Вслед за капитаном Джоном Терри, Дидье Дрогба обратился к Фрэнку Лэмпарду в своем инстаграм.
"Джентельмен с настоящими ценностями, мне было честью на протяжении стольких лет играть вместе с Френком.
Я многому научился у тебя, мы постоянно оставались после тренировки, чтобы отточить наше мастерство и придумывали новые комбинации, чтобы больше забивать.
Я могу много написать и долго продолжать, рассказывая все истории, наши голы, наши взлеты и падения, которые мы вместе пережили. Но я просто скажу: СПАСИБО ЛЕГЕНДА!", написал Дидьер Дрогба у себя на странице.
(ответить)
Капитан лондонского "Челси" Джон Терри, отреагировал в своем инстаграм на новость о завершении карьеры Фрэнком Лэмпардом.
"Фрэнк Лэмпард объявил сегодня о завершении карьеры. Величайший игрок Челси. Для меня было честью играть вместе с тобой и видеть твою самоотверженность как на поле, так и вне его. Ты был лучшим тренером и был тем, кто вдохновлял меня и всех остальных в клубе.
Мне не хватает тебя в раздевалке, а так же моментов, когда ты уходил последним с тренировочного поля, собирая мячи, когда все уже уходили в раздевалку. Ты всегда уходил последним, оставался тренировать удары. Для тебя было мало 20 голов, каждый год ты хотел 25, 30. Это то что я люблю в тебе. Так же я буду скучать по тому моменту, когда ты взял 4 конуса, делая спринты, подовая пример детям.
Наши совместные воспоминания это победы год за годом. Ты выиграл все и можешь этим гордиться. Для меня большое удовольствие и честь разделить все эти моменты с тобой.
Ты всегда был джентельменом как на поле, так и вне его. Я просто горжусь, что ты мой настоящий друг.
Каким бы не был твой следующий шаг, тебя ждет успех. Люблю тебя Лампси! ЛЕГЕНДА ГЕРОЙ ВДОХНОВЕНИЕ + ЛУЧШИЙ НАВСЕГДА!", написал Джон у себя на странице.
(ответить)
#twitter Чеха
Один из лучших игроков, игравших в футбол! Поздравляю с невероятной карьерой!
(ответить)
пиздос этот пес сутулый всю карьеру свою зафейлил, ничего не добившись.
(ответить)
Легенда всего мирового футбола. Лучший полузащитник Английского футбола. Кумир миллионных любителей футбола. Спасибо за весомый вклад в завоевании титулов Челси.
(ответить)
https://pp.vk.me/c637922/v637922384/31bac/h1Fig3V9Cu8.jpg
(ответить)
«Интер» согласовал трансфер Рикардо Родригеса с «Вольфсбургом»
даже в сериале ссут на парашу
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Хорошая у него карьера была
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=1GDZA5D5lCc
СУУКККАААА _/)
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Мы переживаем большие изменения в мире футбола я скажу вам. Последние титаны настоящего футбола готовятся к отплытию в дальние незнакомые края. Если Лемпард, Джеррард, Скоулз были настоящими легендами и героями своих клубов и городов, то кого сейчас можно так можно охарактеризовать??? Даже у Тоттенхэма и Арсенала все время были такие игроки, по которым ты мог просто сказать Мистер Арсенал или Мистер Тоттенхэм!
про Кого можно сейчас сказать Мистер Арсенал?? Или Мистер Юнайтед???
Погба или Уолкотта?? Нет спасибо!! Я лучше послежу за Кингом, Дини, Ноблом, Брантом, Бейнсом, Шоукроссом и Панчоном! Вы настоящие игроки. Вы сейчас характеризуете дух старой школы британского футбола!
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