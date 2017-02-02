Лэмпард объявил о завершении игровой карьеры

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил об окончании игровой карьеры.

За свою 20-летнюю карьеру, большая часть которой прошла в "Челси", Фрэнк трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, четыре раза выигрывал Кубок Англии, а также привел "синих" к победе в Лиге Чемпионов и Лиги Европы.



Среди индивидуальных достижений Лэмпарда выделяется награда лучшему игроку Премьер-Лиги по итогам сезона 2004/2005, а также звание лучшего футболиста десятилетия по версии руководителей лиги.



Выступая за "Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", а также представляя сборную Англии, Фрэнк забил больше 300 голов. На этом игровая карьера 38-летнего Лэмпарда подходит к концу.



"После 20 невероятных лет я решил, что пришло время завершить карьеру профессионального футболиста. Несмотря на то, что я получил ряд интересных предложений - как на родине, так и за рубежом - в свои 38 лет я чувствую, что пришла пора начать новую главу в своей жизни".



"Разумеется, большая часть моя сердца принадлежит "Челси", клубу, который подарил мне столько замечательных воспоминаний. Я никогда не забуду подаренный мне шанс и тот успех, которого мы добились вместе".



"Фанаты "Челси" оказывали мне и команде невероятную поддержку. Их страсть мотивировала меня на новые свершение, на то, чтобы провести новый сезон лучше предыдущего. Без них я бы ничего не смог добиться", - сообщил Лэмпард.