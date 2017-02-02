Ульоа не будет устраивать забастовку

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа заверил, что останется профессионалом, несмотря на заблокированный уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что в январе чемпионы Премьер-Лиги отклонили минимум четыре предложения о покупке 30-летнего аргентинца — три от "Сандерленда" и одно от "Алавеса".



При этом сам Ульоа, отметившийся лишь одним появлением в старте в этом сезоне Премьер-Лиги, подал прошение о трансфере, а также обвинил клуб в предательстве и заявил, что больше никогда не сыграет за "лис".



Так или иначе, но трансферное окно закрылось, а Леонардо остался на "Кинг Пауэр". В общении со Sky Sports Ульоа заверил, что останется профессионалом и будет исполнять свои обязательства по контракту, тренируясь с полной самоотдачей.



Что касается участия Ульоа в матчах, то это решать главному тренеру Клаудио Раньери, находится ли его подопечный в подходящем эмоциональном состоянии для игры в футбол. Собирается ли Леонардо приносить извинения за свои слова, тоже не ясно.



Добавим, что контракт Ульоа с "Лестером" действителен еще полтора года. В данный момент Леонардо завершает восстановление после травмы бедра, из-за которой он пропустил уже три недели.