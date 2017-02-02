"Челси" планирует потратиться на трансферы летом

Несмотря на относительную пассивность в зимнее трансферное окно, "Челси" будет активным грядущим летом, собираясь потратить более 100 миллионов фунтов на новичков.

Обжегшись в свое время на Хуане Куадрадо, "синие" решили воздержаться от необдуманных покупок в этом январе — тем более, что их дела в Премьер-Лиге и так складываются более чем успешно. Команду Антонио Конте пополнил лишь защитник Натан Аке, досрочно отозванный из аренды в "Борнмуте".



При этом в завершившееся окно лидерам Премьер-Лиги удалось заработать около 70 миллионов фунтов с продаж Бранислава Ивановича, Джона Оби Микела, Оскара и Патрика Бэмфорда. Сохраненные деньги Конте сможет потратить по своему усмотрению в конце сезона, и работа в этом направлении уже ведется.



Как сообщает The Telegraph, во главе списка трансферных целей "Челси" на лето находятся защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк и нападающие Мусса Дембеле из "Селтика" с Альваро Моратой из "Реала". Владелец клуба Роман Абрамович окажет полную поддержку Конте, чтобы перебить любые предложения других претендентов на этих игроков.



Кроме того, Конте может потребоваться замена нескольким другим игрокам. Будущее Цеска Фабрегаса и Диего Косты на "Стэмфорд Бридж" вызывает большие вопросы. Джон Терри, как ожидается, так и не получит нового контракта, а Асмир Бегович еще в январе дал понять, что устал сидеть на лавке.



К следующему сезону Конте необходимо увеличить не только качество состава, но и его глубину, ведь "Челси", вероятно, вернется в Лигу Чемпионов, и с двумя матчами в неделю Антонио будет вынужден активно использовать ротацию.



Добавим, что прошлым летом "синие" оставили на трансферном рынке около 115 млн. фунтов, усилившись Давидом Луисом, Маркосом Алонсо, Нголо Канте и Мичи Батшуайи. Правда, 25 млн. лондонцам удалось отбить за счет продаж Папи Джилободжи, Мохамеда Салаха и Марко Марина.