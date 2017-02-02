Гвардиола не верит, что "Челси" можно догнать

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в остатке сезона никому не удастся настигнуть лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

Несмотря на победу 0:4 "горожан" над "Вест Хэмом" в среду вечером, их отставание от вершины таблицы все равно остается двузначным. На почтительной дистанции от "синих" находятся и другие команды лидирующей группы. Гвардиола не собирается сдаваться раньше времени, но уже не ожидает смены лидера в остатке сезона.

"Наше отставание слишком велико. Антонио Конте в 10 очках впереди нас. "Челси" будет сложно упустить титул. Думаю, мы не сможем оказать давление на них".

Было бы ошибкой думать о погоне за "Челси", когда ты в 10 очках позади. Ты должен думать о том, как выигрывать свои матчи. Мы хорошо начали сезон, но затем стали играть нестабильно".

"Мы должны попасть в Лигу Чемпионов и сражаться до конца. Тебе нужна серия побед, иначе это будет невозможно".

"Челси" только сам может упустить титул. Посмотрите, сколько они проиграли из 16 последних матчей. Они не проиграют четыре-пять матчей из числа оставшихся".

"Ты должен стараться побеждать в своих матчах. Если при этом конкуренты не добиваются побед, так даже лучше. В данный момент мы не думаем о высших целях, потому что отставание слишком велико", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1175

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Последние комментарии:




  1. osivori 02.02.2017 10:55 # osivori
    дельно, молодец физорг ничего тут не скажешь, умеет признавать собственные просчеты

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  2. takemeron 02.02.2017 10:44 # takemeron
    Адекватно, однако...

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  3. eakz 02.02.2017 10:41 # eakz
    заговорил как Венгер

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  4. kumis-ispaketov 02.02.2017 10:17 # kumis-ispaketov
    да пох
    у тебя задача запотеть в лч

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  5. staryi-eblan 02.02.2017 10:03 # staryi-eblan
    Достойные слова от трезвомыслящего тренера. Главное, чтобы не пустил в топ-4 Моуринье со своим "футболом" 19 века, да очкастого психопата с энфилда

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