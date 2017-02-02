Гвардиола не верит, что "Челси" можно догнать

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в остатке сезона никому не удастся настигнуть лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

Несмотря на победу 0:4 "горожан" над "Вест Хэмом" в среду вечером, их отставание от вершины таблицы все равно остается двузначным. На почтительной дистанции от "синих" находятся и другие команды лидирующей группы. Гвардиола не собирается сдаваться раньше времени, но уже не ожидает смены лидера в остатке сезона.



"Наше отставание слишком велико. Антонио Конте в 10 очках впереди нас. "Челси" будет сложно упустить титул. Думаю, мы не сможем оказать давление на них".



Было бы ошибкой думать о погоне за "Челси", когда ты в 10 очках позади. Ты должен думать о том, как выигрывать свои матчи. Мы хорошо начали сезон, но затем стали играть нестабильно".



"Мы должны попасть в Лигу Чемпионов и сражаться до конца. Тебе нужна серия побед, иначе это будет невозможно".



"Челси" только сам может упустить титул. Посмотрите, сколько они проиграли из 16 последних матчей. Они не проиграют четыре-пять матчей из числа оставшихся".



"Ты должен стараться побеждать в своих матчах. Если при этом конкуренты не добиваются побед, так даже лучше. В данный момент мы не думаем о высших целях, потому что отставание слишком велико", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.