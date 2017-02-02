"Сити" дозаявил Туре и Жезуса на Лигу Чемпионов
"Манчестер Сити" добавил в свою заявку на Лигу Чемпионов полузащитника Яя Туре и нападающего Габриэля Жезуса, одновременно исключив из списка Илкая Гюндогана.
Напомним, групповой этап элитного европейского турнира "горожане" прошли без Туре, что стало следствием конфликта между главным тренером Хосепом Гвардиолой и агентом 33-летнего ивуарийца Дмитрием Селюком.
Однако с течением сезона этот конфликт был улажен, и в последние недели Яя вернулся к выступлениям за "Сити". Своей уверенной игрой ветеран заслужил право занять в заявке на плей-офф Лиги Чемпионов место Гюндогана, который уже не сыграет в этой кампании из-за травмы крестообразных связок колена.
Также "горожане" дозаявили 19-летнего Жезуса, который лишь в январе присоединился к команде Гвардиолы, а накануне отметился голом против "Вест Хэма" — своим дебютным за новый клуб.
Наконец, Гвардиола сможет задействовать в плей-офф Лиги Чемпионов и нападающего Келечи Ихеаначо — юный нигериец, будучи собственным воспитанником клуба, не требует отдельного места в заявке.
02.02.2017 09:00
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Здоровья...
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вот что-то мне кажется, кто и сможет навязать борьбу Челси, так это Сити! Куры как всегда не потянут, ливер уже сливает, арсеанал днит как всегда! Будет заруба с ними за чемпик! Не благодарите!
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