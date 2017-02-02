"Сити" дозаявил Туре и Жезуса на Лигу Чемпионов

"Манчестер Сити" добавил в свою заявку на Лигу Чемпионов полузащитника Яя Туре и нападающего Габриэля Жезуса, одновременно исключив из списка Илкая Гюндогана.

Напомним, групповой этап элитного европейского турнира "горожане" прошли без Туре, что стало следствием конфликта между главным тренером Хосепом Гвардиолой и агентом 33-летнего ивуарийца Дмитрием Селюком.



Однако с течением сезона этот конфликт был улажен, и в последние недели Яя вернулся к выступлениям за "Сити". Своей уверенной игрой ветеран заслужил право занять в заявке на плей-офф Лиги Чемпионов место Гюндогана, который уже не сыграет в этой кампании из-за травмы крестообразных связок колена.



Также "горожане" дозаявили 19-летнего Жезуса, который лишь в январе присоединился к команде Гвардиолы, а накануне отметился голом против "Вест Хэма" — своим дебютным за новый клуб.



Наконец, Гвардиола сможет задействовать в плей-офф Лиги Чемпионов и нападающего Келечи Ихеаначо — юный нигериец, будучи собственным воспитанником клуба, не требует отдельного места в заявке.