Гвардиола сравнил Жезуса с арбузом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что поначалу не был уверен в нападающем Габриэле Жезусе, сравнив того с арбузом.

Напомним, "горожане" согласовали приобретение бразильского таланта у "Палмейраса" за 27 миллионов фунтов еще прошлым летом. А в январе, Жезус, наконец, присоединился к команде Гвардиолы.



Оставив приятное впечатление в матче Кубка Англии против "Кристал Пэлас", Габриэль заслужил место в стартовом составе "Сити" на вчерашний поединок против "Вест Хэма". 19-летний нападающий вновь проявил себя с лучшей стороны, забив один из четырех голов своей команды.



Гвардиола доволен своим подопечным, но признает, что сомневался в Жезусе до тех пор, пока не попробовал его в боевых условиях.



"Ты никогда не знаешь, это словно арбуз — ты должен его вскрыть и посмотреть, хорош он или нет. У него хорошие перспективы. Он молодой талант. И у него громадный характер. Он столь агрессивен".



"Он хочет стать хорошим игроком. У него есть мечты, и он хочет добиться определенных вещей в своей карьере в будущем. Это очень ему помогает. Он хочет кое-чего добиться в мире футбола, и мы, конечно, постараемся помочь ему в этом".



"Думаю, он хорошо себя проявил в свои первые восемь минут против "Тоттенхэма". Он создал два или три момента за эти восемь минут. И против "Кристал Пэлас", в своем первом выездном матче, он сыграл довольно хорошо".



"Против "Пэлас" он отметился голевой передачей на Рэша (Рахима Стерлинга). Сегодня он ассистировал Кевину. Он тот парень, который стремится к воротам и хочет забивать голы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.