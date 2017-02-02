"Манчестер Юнайтед" договорился с Гризманном
"Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности о приобретении нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна грядущим летом.
Уже давно Гризманн называется целью номер один главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на следующее трансферное окно. К работе над этой сделкой клуб с "Олд Траффорд" приступил задолго до окончания сезона.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источник во Франции, переговоры "Юнайтед" с Гризманном увенчались успехом — 25-летний игрок сборной Франции дал добро на переезд в Манчестер грядущим летом, согласившись на контракт, по которому он сможет зарабатывать около 15 миллионов фунтов.
"Дьяволам" все еще предстоит договориться с "Атлетико", однако с этим не должно возникнуть проблем. Дело в том, что рассчитанный до 2021 года контракт Антуана с испанским клубом подразумевает фиксированные отступные в размере 100 млн. евро (85.5 млн. фунтов).
Таким образом, "Атлетико" будет бессилен помешать уходу своей звезды, если "Юнайтед" согласится выплатить указанную сумму. Напомним, что прошлым летом "дьяволы" приобрели Поля Погба за рекордные для мирового футбола 89 млн. фунтов, поэтому трансфер Гризманна им вполне по карману.
Более того, утверждается, что "Атлетико" даже заинтересован в продаже француза. К следующему сезону "матрасники" переезжают на новый 67-й тысячный стадион, за который им теперь предстоит расплачиваться несколько лет. Расставание с Гризманном помогло бы клубу облегчить долговое бремя.
02.02.2017 07:00
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збс для апл
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мдаа лохонулись конечно катлеты с клаусулой изи могли раскрутить мешков на лямов 120
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Второй Торрес. Англия, это вам не педиковская испания.
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делают все, чтоб степанцо снова за помойку глорить начал. Мадсы.
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Ща вспоминаю как 5 лет назад Сити называли мешками и красноносные громче всех орали что они выиграли титулы на своей истории и гении Сафа.
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Так же будет звездить, как Погба?
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Скуму надо молиться, чтоб гризману 1 номер дали, а то за сотку млн евро 6 место купили.
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АПЛ пополнится еще одной звездой. Welcome
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Будет отлично если Гризманн перейдет в МЮ. Во-первых, думаю, что хоть так МЮ сможет составить конкуренцию королям Англии - Челси. Во-вторых, больше топов - зрелищней чемпионат. Не благодарите
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обещать, не значит перейти.
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удивлюсь если мю в лч по итогу сезона не попадет, а гризманн все равно перейдет.
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больше звезд больше
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отличная сделка, вот за него и не жалко таких денег, нежели за Пакпа
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засохнет
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завянет
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