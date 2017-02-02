"Манчестер Юнайтед" договорился с Гризманном

Антуан Гризманн "Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности о приобретении нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна грядущим летом.

Уже давно Гризманн называется целью номер один главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на следующее трансферное окно. К работе над этой сделкой клуб с "Олд Траффорд" приступил задолго до окончания сезона.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источник во Франции, переговоры "Юнайтед" с Гризманном увенчались успехом — 25-летний игрок сборной Франции дал добро на переезд в Манчестер грядущим летом, согласившись на контракт, по которому он сможет зарабатывать около 15 миллионов фунтов.

"Дьяволам" все еще предстоит договориться с "Атлетико", однако с этим не должно возникнуть проблем. Дело в том, что рассчитанный до 2021 года контракт Антуана с испанским клубом подразумевает фиксированные отступные в размере 100 млн. евро (85.5 млн. фунтов).

Таким образом, "Атлетико" будет бессилен помешать уходу своей звезды, если "Юнайтед" согласится выплатить указанную сумму. Напомним, что прошлым летом "дьяволы" приобрели Поля Погба за рекордные для мирового футбола 89 млн. фунтов, поэтому трансфер Гризманна им вполне по карману.

Более того, утверждается, что "Атлетико" даже заинтересован в продаже француза. К следующему сезону "матрасники" переезжают на новый 67-й тысячный стадион, за который им теперь предстоит расплачиваться несколько лет. Расставание с Гризманном помогло бы клубу облегчить долговое бремя.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1813

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Последние комментарии:




  1. j-silver 02.02.2017 07:54 # j-silver
    6/2-3+4+2 = 6

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  2. kumis-ispaketov 02.02.2017 07:51 # kumis-ispaketov
    збс для апл

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  3. meshuggah 02.02.2017 07:49 # meshuggah
    мдаа лохонулись конечно катлеты с клаусулой изи могли раскрутить мешков на лямов 120

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  4. psymusic 02.02.2017 07:37 # psymusic
    Второй Торрес. Англия, это вам не педиковская испания.

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  5. chelsea88 02.02.2017 07:37 # chelsea88
    делают все, чтоб степанцо снова за помойку глорить начал. Мадсы.

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  6. superglor 02.02.2017 07:33 # superglor
    Ща вспоминаю как 5 лет назад Сити называли мешками и красноносные громче всех орали что они выиграли титулы на своей истории и гении Сафа.

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  7. mata-hazard 02.02.2017 07:28 # mata-hazard
    Так же будет звездить, как Погба?

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  8. jbannon 02.02.2017 07:26 # jbannon
    Скуму надо молиться, чтоб гризману 1 номер дали, а то за сотку млн евро 6 место купили.

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  9. x2 02.02.2017 07:26 # x2
    АПЛ пополнится еще одной звездой. Welcome

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  10. amar 02.02.2017 07:25 # amar
    Будет отлично если Гризманн перейдет в МЮ. Во-первых, думаю, что хоть так МЮ сможет составить конкуренцию королям Англии - Челси. Во-вторых, больше топов - зрелищней чемпионат. Не благодарите

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  11. largo-winch 02.02.2017 07:19 # largo-winch
    обещать, не значит перейти.

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  12. slavik92 02.02.2017 07:18 # slavik92
    удивлюсь если мю в лч по итогу сезона не попадет, а гризманн все равно перейдет.

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  13. roykean11 02.02.2017 07:11 # roykean11
    больше звезд больше

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  14. eakz 02.02.2017 07:10 # eakz
    отличная сделка, вот за него и не жалко таких денег, нежели за Пакпа

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  15. chelsea-ferrari 02.02.2017 07:08 # chelsea-ferrari
    засохнет

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  16. shimane 02.02.2017 07:00 # shimane
    завянет

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