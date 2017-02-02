Моуриньо: "Для меня существуют другие правила"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что к нему применяются другие правила, нежели к остальным тренерам Премьер-Лиги, косвенно сославшись на своих коллег Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Арсена Венгера из "Арсенала".

Накануне вечером подопечные Моуриньо не справились с "Халлом", третий матч кряду в Премьер-Лиге завершив вничью (0:0). По ходу игры у португальского тренера неоднократно возникали претензии к рефери Майку Джонсу и его бригаде, однако Жозе опасается на публику критиковать арбитров, учитывая свой предыдущий опыт.



"Если я заговорю, меня накажут. Я не хочу, чтобы меня наказали. Вы (медиа) просто должны говорить правду, и если вы следите за "Манчестер Юнайтед" от матча к матчу, то видели, что здесь происходило против "Манчестер Сити", что происходило против "Бернли", что происходило против "Вест Хэма", что происходило против "Стоука", что происходило почти всегда. Делайте свою работу и приносите пользу обществу".



"Не задавайте мне вопросы, на которые я не могу ответить. Вы отлично знаете, что я другой. Я другой. Для меня существуют другие правила. Я другой во всем. Я был вынужден смотреть за игрой своей команды из отеля, мне запрещали посещать стадион, мой ассистент получил дисквалификацию на шесть матчей, хотя даже ни до кого не дотронулся".



"Вчера один четвертый арбитр сказал одному тренеру (Клоппу): "Мне нравится твоя страсть, поэтому делай, что пожелаешь". Мне же сегодня было сказано: "Сядь, или я отправлю тебя на трибуны". Поэтому для меня все по-другому, и не задавайте вопросы, которые могут поставить меня в сложное положение. Конец истории", — цитирует The Guardian.



После этого монолога журналист BBC спросил Моуриньо, чем тот конкретно недоволен из решений Джонса. Ответ Жозе вышел лаконичным.



"Если вы не понимаете футбол, вы не должны делать микрофон в своих руках", — ответил Моуриньо и тут же покинул помещение для пресс-конференции.



Добавим, что на прошлой неделе FA дисквалифицировала Венгера на четыре матча за оскорбление и толчок четвертого арбитра. Что касается Клоппа, то его словесная атака на помощника рефери и вовсе сошла Юргену с рук.