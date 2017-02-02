"Халл" заработал героическую ничью в гостях у "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" третий матч кряду в Премьер-Лиге завершил вничью, не сумев взломать ворота "Халла" — 0:0.
После победы над "Уиганом" в Кубке Англии наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял девять игроков в стартовом составе — уцелели лишь Маркос Рохо и Генрих Мхитарян.
У "тигров" произошло четыре изменения относительно последнего матча. Место в старте получили Майкл Доусон, Джош Таймон, Харри Магуайр и Умар Ниассе.
Весь первый тайм гости умело мешали своему грозному сопернику играть в излюбленный футбол. У "Юнайтед" не было пространства, скорости и изобретательности, чтобы преодолеть насыщенную оборону "Халла". Чувство разочарования у Жозе Моуриньо и его команды только нарастало с течением времени. Реальный момент открыть счет имел Поль Погба, но ему не позволил отличиться голкипер Элдин Якупович.
Моуриньо не стал это терпеть и на второй тайм выпустил Уэйна Руни, который заменил Майкла Кэррика, правда, игра от этого никак не изменилась.
На 56-й минуте "Юнайтед" получил еще один шанс распечатать ворота Якуповича. Маркус Рэшфорд технично принял передачу со своей половины поля и оказался на убойной позиции внутри штрафной площади, однако затем техника оказала юному нападающему — удар у него не получился.
На 60-й минуте уже Ибрагимович не смог попасть по воротам, нанося удар с разворота из пределов штрафной. Гол назревал, это буквально чувствовалось в воздухе, однако на табло оставались нули.
На 73-й минуте Якупович совершил просто невероятный сейв, отразив удар вышедшего на замену Хуана Маты с метра. В концовке матча "дьяволы" устроили настоящий штурм, безраздельно владея мячом, но так и не смогли открыть счет.
Более того, "тигры" даже могли вырвать победу, но на 86-й минуте удар Лазара Марковича приняла на себя штанга ворот Давида Де Хеа.
"Халл" доказал, что победа на прошлой неделе над "Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Лиги не была случайной. "Тигры" вновь поставили подножку "дьяволам" и на сей раз гораздо более болезненную. Команда Моуриньо упустила реальную возможность сократить отставание от вершины таблицы.
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче
02.02.2017 01:00
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Последние комментарии:
Ибра лишняя деталь. Нужен кто-то взрывной в центре , Мартиаль или Рэшфорд справятся куда лучше этого пенсионера. Руни игрок 73 минуты.
(ответить)
Бля вчера так топово поднялся,975к старыми срубил.А сегодня из-за ссаных манков проебал 400к.
(ответить)
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
Как горят пуканы у пригородных
Как течет моча по лицу Маура
И как Скум беспросветно топчется на 6-м месте.
(ответить)
МЮ словно попал в параллельное пространство
Никому до них не добраться, и самим оттуда не выбраться. Просто 6-ые.
(ответить)
Главное, теперь не расслабляться.
(ответить)
Ева Мендес вот кто топ милфа!
(ответить)
Просто 6 23 42
(ответить)
И Моур может что угодно там пиздеть про Марсиаля, но он куда пизже,чем Руней или Мата, в плане созидания. Мата так еще и второй матч подряд 100% момент не реализует. Мсит походу Жозику втихаря
(ответить)
шнейдерлин кстати круто отыграл, хорошая такая замена барри подъехала
(ответить)
Ну Якупович сегодня исполнил!просто красавец.
(ответить)
Придавили халл, но так и не воткнули им.
Халл молодцом, не тигрята, а риал тигры, даже будучи задавленными четко огрызались.
Осталось 15 матчей, 5 очков до 2 места, цель- ЛЧ
Жозе, сука, это не космические цели
Пахать мля
(ответить)
Вчера бы думать что сегодня скам будет в 3х очках от второго места мдеее....
(ответить)
Вместо тысячи слов
6 Манчестер Юнайтед 23 42
(ответить)
Главное, теперь не расслабляться
(ответить)
И снова реализация.
3 момента - Златан, когда мяч принять не смог, Рэшфорд когда пробить забыл, и Мата который ударил в кипера.
Вот вопрос - сколько из таких моментов забил бы условный Диего Коста ?
Мое мнение что все 3.
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после 80 минуты заваливались все поголовно в штрафной Халла и выпрашивали пенальти, клоуны
театр мечты)0)
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Ну и кто виноват на этот раз, 189 ничья уже в сезоне...
Слишком много подобных матчей, олени мля. Погба с_ка начал на одной позиции, потом Маур его отодвинул в глубину выпустив Руни, на что он рассчитовал? Погба надо было убрать, смелости не хватило...а Мишу Кэррика оставить, он ох_енно провёл 1 тайм, чё выдумывать. В любом случае и другие игроки должны были забивать...не свезло. зато киперы соперника чуть ли не лучшие свои матчи выдают.
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все в жизни относительно) сам любишь ставить автобус, умей его и пройти! Но моур так и непонял как это делать! Баланс в игре! Футбол игра двух команд, означает, что надо давать играть другой при этом поглядывая на атаку! А мю думает тока об атаке, хотя делать это особо не умеет!
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Хотя бы скамцо на фапле не появится в ближайшее время. По матчу ничего удивительного. Просто шестые.
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воспитанник ЛФК обязан был наказывать всратых
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