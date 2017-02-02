"Халл" заработал героическую ничью в гостях у "Юнайтед"

Хуан Мата и Элдин Якупович "Манчестер Юнайтед" третий матч кряду в Премьер-Лиге завершил вничью, не сумев взломать ворота "Халла" — 0:0.

После победы над "Уиганом" в Кубке Англии наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял девять игроков в стартовом составе — уцелели лишь Маркос Рохо и Генрих Мхитарян.

У "тигров" произошло четыре изменения относительно последнего матча. Место в старте получили Майкл Доусон, Джош Таймон, Харри Магуайр и Умар Ниассе.

Весь первый тайм гости умело мешали своему грозному сопернику играть в излюбленный футбол. У "Юнайтед" не было пространства, скорости и изобретательности, чтобы преодолеть насыщенную оборону "Халла". Чувство разочарования у Жозе Моуриньо и его команды только нарастало с течением времени. Реальный момент открыть счет имел Поль Погба, но ему не позволил отличиться голкипер Элдин Якупович.

Моуриньо не стал это терпеть и на второй тайм выпустил Уэйна Руни, который заменил Майкла Кэррика, правда, игра от этого никак не изменилась.

На 56-й минуте "Юнайтед" получил еще один шанс распечатать ворота Якуповича. Маркус Рэшфорд технично принял передачу со своей половины поля и оказался на убойной позиции внутри штрафной площади, однако затем техника оказала юному нападающему — удар у него не получился.

На 60-й минуте уже Ибрагимович не смог попасть по воротам, нанося удар с разворота из пределов штрафной. Гол назревал, это буквально чувствовалось в воздухе, однако на табло оставались нули.

На 73-й минуте Якупович совершил просто невероятный сейв, отразив удар вышедшего на замену Хуана Маты с метра. В концовке матча "дьяволы" устроили настоящий штурм, безраздельно владея мячом, но так и не смогли открыть счет.

Более того, "тигры" даже могли вырвать победу, но на 86-й минуте удар Лазара Марковича приняла на себя штанга ворот Давида Де Хеа.

"Халл" доказал, что победа на прошлой неделе над "Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Лиги не была случайной. "Тигры" вновь поставили подножку "дьяволам" и на сей раз гораздо более болезненную. Команда Моуриньо упустила реальную возможность сократить отставание от вершины таблицы.

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Халл

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 01:00

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Последние комментарии:




  1. ea7 02.02.2017 01:53 # ea7
    Ибра лишняя деталь. Нужен кто-то взрывной в центре , Мартиаль или Рэшфорд справятся куда лучше этого пенсионера. Руни игрок 73 минуты.

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  2. reeker 02.02.2017 01:52 # reeker
    Бля вчера так топово поднялся,975к старыми срубил.А сегодня из-за ссаных манков проебал 400к.

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  3. skychnie-oboi 02.02.2017 01:50 # skychnie-oboi
    Бесконечно можно смотреть на три вещи:

    Как горят пуканы у пригородных

    Как течет моча по лицу Маура

    И как Скум беспросветно топчется на 6-м месте.

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  4. ea7 02.02.2017 01:45 # ea7
    МЮ словно попал в параллельное пространство
    Никому до них не добраться, и самим оттуда не выбраться. Просто 6-ые.

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  5. billy-talent 02.02.2017 01:42 # billy-talent
    Главное, теперь не расслабляться.

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  6. moskofidi 02.02.2017 01:40 # moskofidi
    Ева Мендес вот кто топ милфа!

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  7. skychnie-oboi 02.02.2017 01:38 # skychnie-oboi
    Просто 6 23 42

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  8. anti-skvozer 02.02.2017 01:37 # anti-skvozer
    И Моур может что угодно там пиздеть про Марсиаля, но он куда пизже,чем Руней или Мата, в плане созидания. Мата так еще и второй матч подряд 100% момент не реализует. Мсит походу Жозику втихаря

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  9. raka-eve 02.02.2017 01:35 # raka-eve
    шнейдерлин кстати круто отыграл, хорошая такая замена барри подъехала

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  10. madchester 02.02.2017 01:27 # madchester
    Ну Якупович сегодня исполнил!просто красавец.

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  11. sir 02.02.2017 01:26 # sir
    Придавили халл, но так и не воткнули им.
    Халл молодцом, не тигрята, а риал тигры, даже будучи задавленными четко огрызались.
    Осталось 15 матчей, 5 очков до 2 места, цель- ЛЧ
    Жозе, сука, это не космические цели
    Пахать мля

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  12. moskofidi 02.02.2017 01:24 # moskofidi
    Вчера бы думать что сегодня скам будет в 3х очках от второго места мдеее....

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  13. role-playin 02.02.2017 01:19 # role-playin
    Вместо тысячи слов
    6 Манчестер Юнайтед 23 42

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  14. lauda 02.02.2017 01:17 # lauda
    Главное, теперь не расслабляться

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  15. andros13 02.02.2017 01:17 # andros13
    И снова реализация.
    3 момента - Златан, когда мяч принять не смог, Рэшфорд когда пробить забыл, и Мата который ударил в кипера.

    Вот вопрос - сколько из таких моментов забил бы условный Диего Коста ?
    Мое мнение что все 3.

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  16. mr-s1n1st3r 02.02.2017 01:16 # mr-s1n1st3r
    после 80 минуты заваливались все поголовно в штрафной Халла и выпрашивали пенальти, клоуны
    театр мечты)0)

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  17. mancunia-planet 02.02.2017 01:16 # mancunia-planet
    Ну и кто виноват на этот раз, 189 ничья уже в сезоне...
    Слишком много подобных матчей, олени мля. Погба с_ка начал на одной позиции, потом Маур его отодвинул в глубину выпустив Руни, на что он рассчитовал? Погба надо было убрать, смелости не хватило...а Мишу Кэррика оставить, он ох_енно провёл 1 тайм, чё выдумывать. В любом случае и другие игроки должны были забивать...не свезло. зато киперы соперника чуть ли не лучшие свои матчи выдают.

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  18. dwaynewade10 02.02.2017 01:16 # dwaynewade10
    все в жизни относительно) сам любишь ставить автобус, умей его и пройти! Но моур так и непонял как это делать! Баланс в игре! Футбол игра двух команд, означает, что надо давать играть другой при этом поглядывая на атаку! А мю думает тока об атаке, хотя делать это особо не умеет!

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  19. vyrentz 02.02.2017 01:15 # vyrentz
    Хотя бы скамцо на фапле не появится в ближайшее время. По матчу ничего удивительного. Просто шестые.

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  20. hammersmith 02.02.2017 01:13 # hammersmith
    воспитанник ЛФК обязан был наказывать всратых

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