"Халл" заработал героическую ничью в гостях у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" третий матч кряду в Премьер-Лиге завершил вничью, не сумев взломать ворота "Халла" — 0:0.

После победы над "Уиганом" в Кубке Англии наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял девять игроков в стартовом составе — уцелели лишь Маркос Рохо и Генрих Мхитарян.



У "тигров" произошло четыре изменения относительно последнего матча. Место в старте получили Майкл Доусон, Джош Таймон, Харри Магуайр и Умар Ниассе.



Весь первый тайм гости умело мешали своему грозному сопернику играть в излюбленный футбол. У "Юнайтед" не было пространства, скорости и изобретательности, чтобы преодолеть насыщенную оборону "Халла". Чувство разочарования у Жозе Моуриньо и его команды только нарастало с течением времени. Реальный момент открыть счет имел Поль Погба, но ему не позволил отличиться голкипер Элдин Якупович.



Моуриньо не стал это терпеть и на второй тайм выпустил Уэйна Руни, который заменил Майкла Кэррика, правда, игра от этого никак не изменилась.



На 56-й минуте "Юнайтед" получил еще один шанс распечатать ворота Якуповича. Маркус Рэшфорд технично принял передачу со своей половины поля и оказался на убойной позиции внутри штрафной площади, однако затем техника оказала юному нападающему — удар у него не получился.



На 60-й минуте уже Ибрагимович не смог попасть по воротам, нанося удар с разворота из пределов штрафной. Гол назревал, это буквально чувствовалось в воздухе, однако на табло оставались нули.



На 73-й минуте Якупович совершил просто невероятный сейв, отразив удар вышедшего на замену Хуана Маты с метра. В концовке матча "дьяволы" устроили настоящий штурм, безраздельно владея мячом, но так и не смогли открыть счет.



Более того, "тигры" даже могли вырвать победу, но на 86-й минуте удар Лазара Марковича приняла на себя штанга ворот Давида Де Хеа.



"Халл" доказал, что победа на прошлой неделе над "Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Лиги не была случайной. "Тигры" вновь поставили подножку "дьяволам" и на сей раз гораздо более болезненную. Команда Моуриньо упустила реальную возможность сократить отставание от вершины таблицы.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче