"Сити" снова разгромил "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" в третий раз в этом сезоне уверенно обыграл "Вест Хэм", отправив в ворота удобного для себя соперника четыре безответных мяча.

Как и ожидалось, новичок "молотобойцев" Жозе Фонте получил место в стартовом составе, заменив травмированного Анджело Огбонну. Эта перестановка оказалась единственной относительно победы над "Мидлсбро" полторы недели назад. Роберт Снодграсс начал матч на скамейке.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола преподнес сюрприз, оставив в запасе своего первого номера Клаудио Браво. Поэтому на ворота отправился Вилли Кабальеро. Джон Стоунс и Габриэль Жезус получили свой шанс с первых минут.



Матч начался неторопливо. "Сити" чуть больше владел мячом и первым же ударом в створ открыл счет. На 17-й минуте Кевин Де Брюйне совершил перехват в центре поля, продвинулся вперед, отдал направо Жезусу и, получив ответную передачу от бразильца, пробил в противоход голкиперу — 0:1.



Спустя четыре минуты гости второй раз пробили в створ и вновь результативно. Лерой Сане классно обыграл на левом фланге Сэма Байрама, вошел в штрафную по краю, а затем выполнил прострел вдоль вратарской. На дальней штанге передачу партнера замкнул Давид Сильва — 0:2.



В дальнейшем "Вест Хэм" пытался атаковать, но "горожане" действовали на порядок опаснее, продолжая оказывать давление. И на 39-й минуте оборона хозяев допустила очередной сбой. На сей раз перехват совершил Сане, сделал разрезающую передачу на выход Рахима Стерлинга, а тот в касание вывел на пустой угол ворот Жезуса — 0:3.



Во втором тайме превосходство гостей по-прежнему не вызывало никаких вопросов, хотя темп упал, и на 67-й минуте Яя Туре сделал счет еще более угрожающим, реализовав пенальти, назначенный за фол Фонте на Стерлинге — 0:4.



Четырьмя голами гости и ограничились. В остатке матча "молотобойцы" смогли подержать мяч, но без какой-либо опасности для ворот Кабальеро.



"Вест Хэм" изначально выбрал ошибочную модель на этот матч, решив сыграть в открытый футбол. "Сити" имел много свободного пространства, а вкупе с ошибками обороны хозяев это вылилось в крупный счет.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче