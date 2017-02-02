"Сити" снова разгромил "Вест Хэм"
"Манчестер Сити" в третий раз в этом сезоне уверенно обыграл "Вест Хэм", отправив в ворота удобного для себя соперника четыре безответных мяча.
Как и ожидалось, новичок "молотобойцев" Жозе Фонте получил место в стартовом составе, заменив травмированного Анджело Огбонну. Эта перестановка оказалась единственной относительно победы над "Мидлсбро" полторы недели назад. Роберт Снодграсс начал матч на скамейке.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола преподнес сюрприз, оставив в запасе своего первого номера Клаудио Браво. Поэтому на ворота отправился Вилли Кабальеро. Джон Стоунс и Габриэль Жезус получили свой шанс с первых минут.
Матч начался неторопливо. "Сити" чуть больше владел мячом и первым же ударом в створ открыл счет. На 17-й минуте Кевин Де Брюйне совершил перехват в центре поля, продвинулся вперед, отдал направо Жезусу и, получив ответную передачу от бразильца, пробил в противоход голкиперу — 0:1.
Спустя четыре минуты гости второй раз пробили в створ и вновь результативно. Лерой Сане классно обыграл на левом фланге Сэма Байрама, вошел в штрафную по краю, а затем выполнил прострел вдоль вратарской. На дальней штанге передачу партнера замкнул Давид Сильва — 0:2.
В дальнейшем "Вест Хэм" пытался атаковать, но "горожане" действовали на порядок опаснее, продолжая оказывать давление. И на 39-й минуте оборона хозяев допустила очередной сбой. На сей раз перехват совершил Сане, сделал разрезающую передачу на выход Рахима Стерлинга, а тот в касание вывел на пустой угол ворот Жезуса — 0:3.
Во втором тайме превосходство гостей по-прежнему не вызывало никаких вопросов, хотя темп упал, и на 67-й минуте Яя Туре сделал счет еще более угрожающим, реализовав пенальти, назначенный за фол Фонте на Стерлинге — 0:4.
Четырьмя голами гости и ограничились. В остатке матча "молотобойцы" смогли подержать мяч, но без какой-либо опасности для ворот Кабальеро.
"Вест Хэм" изначально выбрал ошибочную модель на этот матч, решив сыграть в открытый футбол. "Сити" имел много свободного пространства, а вкупе с ошибками обороны хозяев это вылилось в крупный счет.
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.02.2017 00:40
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Последние комментарии:
Жезус игрок матча!
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Чемпионы , Хуле
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Сане классный игрок!укрепить оборонну и будет шикарная команда.надеюсь больше клоуна браво в воротах не увижу.
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Маркович сук попал в штангу, му как всегда отскакивают.
Это вам за простыню тоговорота!!
6 23 42
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Халл даже не пытался играть! Что за команда?! Встали всей стеной. Играйте открытый футбол! Что за унылый футбол у Халла?!
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Жаль Халл,могли и выиграть...
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пи3дец одним словом
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МС займёт второе место, МЮ застолбит шестое.
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Должен быть заголовок "6 МЮ 23 42"
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маркович лалка
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в голосяндру просто со скума,кек
6. 24. 42
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неужто как в прошлом кругу, все на последней минуте решится
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Тем временем мю страдает в матче с последней командой чемпионата
Моур ед.ть его топ
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YFrjytw-nj ,hfdj yt ghjgecnbk
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Сане Жезус Стерлинг, реактивная связка
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