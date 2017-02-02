"Сити" снова разгромил "Вест Хэм"

Кевин Де Брюйне и Габриэль Жезус "Манчестер Сити" в третий раз в этом сезоне уверенно обыграл "Вест Хэм", отправив в ворота удобного для себя соперника четыре безответных мяча.

Как и ожидалось, новичок "молотобойцев" Жозе Фонте получил место в стартовом составе, заменив травмированного Анджело Огбонну. Эта перестановка оказалась единственной относительно победы над "Мидлсбро" полторы недели назад. Роберт Снодграсс начал матч на скамейке.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола преподнес сюрприз, оставив в запасе своего первого номера Клаудио Браво. Поэтому на ворота отправился Вилли Кабальеро. Джон Стоунс и Габриэль Жезус получили свой шанс с первых минут.

Матч начался неторопливо. "Сити" чуть больше владел мячом и первым же ударом в створ открыл счет. На 17-й минуте Кевин Де Брюйне совершил перехват в центре поля, продвинулся вперед, отдал направо Жезусу и, получив ответную передачу от бразильца, пробил в противоход голкиперу — 0:1.

Спустя четыре минуты гости второй раз пробили в створ и вновь результативно. Лерой Сане классно обыграл на левом фланге Сэма Байрама, вошел в штрафную по краю, а затем выполнил прострел вдоль вратарской. На дальней штанге передачу партнера замкнул Давид Сильва — 0:2.

В дальнейшем "Вест Хэм" пытался атаковать, но "горожане" действовали на порядок опаснее, продолжая оказывать давление. И на 39-й минуте оборона хозяев допустила очередной сбой. На сей раз перехват совершил Сане, сделал разрезающую передачу на выход Рахима Стерлинга, а тот в касание вывел на пустой угол ворот Жезуса — 0:3.

Во втором тайме превосходство гостей по-прежнему не вызывало никаких вопросов, хотя темп упал, и на 67-й минуте Яя Туре сделал счет еще более угрожающим, реализовав пенальти, назначенный за фол Фонте на Стерлинге — 0:4.

Четырьмя голами гости и ограничились. В остатке матча "молотобойцы" смогли подержать мяч, но без какой-либо опасности для ворот Кабальеро.

"Вест Хэм" изначально выбрал ошибочную модель на этот матч, решив сыграть в открытый футбол. "Сити" имел много свободного пространства, а вкупе с ошибками обороны хозяев это вылилось в крупный счет.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 00:40

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 02.02.2017 01:49 # largo-winch
    Жезус игрок матча!

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  2. mancityman 02.02.2017 01:34 # mancityman
    Чемпионы , Хуле

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  3. madchester 02.02.2017 01:07 # madchester
    Сане классный игрок!укрепить оборонну и будет шикарная команда.надеюсь больше клоуна браво в воротах не увижу.

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  4. largo-winch 02.02.2017 01:01 # largo-winch
    Маркович сук попал в штангу, му как всегда отскакивают.
    Это вам за простыню тоговорота!!

    6 23 42

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  5. cleverley88 02.02.2017 01:00 # cleverley88
    Халл даже не пытался играть! Что за команда?! Встали всей стеной. Играйте открытый футбол! Что за унылый футбол у Халла?!

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  6. mr-terry 02.02.2017 00:59 # mr-terry
    Жаль Халл,могли и выиграть...

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  7. jaguar 02.02.2017 00:59 # jaguar
    пи3дец одним словом

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  8. diablo182 02.02.2017 00:59 # diablo182
    МС займёт второе место, МЮ застолбит шестое.

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  9. demolet 02.02.2017 00:58 # demolet
    Должен быть заголовок "6 МЮ 23 42"

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  10. hammersmith 02.02.2017 00:56 # hammersmith
    маркович лалка

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  11. evilvillian 02.02.2017 00:55 # evilvillian
    в голосяндру просто со скума,кек

    6. 24. 42

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  12. red-devil-4ever 02.02.2017 00:50 # red-devil-4ever
    неужто как в прошлом кругу, все на последней минуте решится

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  13. l-freeman 02.02.2017 00:47 # l-freeman
    Тем временем мю страдает в матче с последней командой чемпионата
    Моур ед.ть его топ

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  14. moneymaker 02.02.2017 00:47 # moneymaker
    YFrjytw-nj ,hfdj yt ghjgecnbk

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  15. winslow 02.02.2017 00:43 # winslow
    Сане Жезус Стерлинг, реактивная связка

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