Цорк: "Ройс не хочет в "Арсенал", не смешите"
Спортивный директор "Боруссии" Микаэль Цорк заявил, что вингер Марко Ройс даже не помышляет о переходе в "Арсенал", куда его отчаянно сватает пресса.
Во время зимнего трансферного окна появились слухи, что "Арсенал" рассматривает 27-летнего Ройса в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса, а сам Марко якобы изъявил желание переехать на "Эмирейтс".
Это предположение откровенно рассмешило Цорка, который заверил, что вингер не думает о смене клуба. По его словам, Ройс привержен "Боруссии", тем более что действующий контракт Марко истекает только летом 2019 года.
"Я не хочу и не буду тратить свое время на обсуждение идиотских слухов. Я ничего не знают о том, что Марко хочет уйти от нас", - приводит слова Цорка немецкое издание Bild.
01.02.2017 22:00
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в ЛФК тогда?
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Блять. Почему так много тупых малолетних дебилов в комментариях? гейгунеры,членси,портовики,скам - тупой оборот слов дегенератов. Когда-то в комментах обсуждали матчи, трансферы. С уважением к друг другу,независимо от клубной принадлежности. Трансферы обсуждали и прочее. А сейчас в комментах помойка тупых малолетних дебилов.
Без обид,но считаю что это проеб администрации сайта. С уважением ко всем адекватным болельщикам и посетителям premiership.ru.
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гризмана и ройса подтянуть в арсенал, санчес пусть уе6ывает в ювентус раз на то пошло
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Цорк: "Ройс не хочет в "Арсенал", не смешите
"Я не хочу и не буду тратить свое время на обсуждение идиотских слухов. Я ничего не знают о том, что Марко хочет уйти от нас", - приводит слова Цорка немецкое издание Bild.
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Ройс не хочет в Арсенал, не смешите.
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Знатно оросил
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для полноты коллекции стеклотары зашел бы
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Ггунерам только кококорин светит
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