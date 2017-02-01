Цорк: "Ройс не хочет в "Арсенал", не смешите"

Спортивный директор "Боруссии" Микаэль Цорк заявил, что вингер Марко Ройс даже не помышляет о переходе в "Арсенал", куда его отчаянно сватает пресса.

Во время зимнего трансферного окна появились слухи, что "Арсенал" рассматривает 27-летнего Ройса в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса, а сам Марко якобы изъявил желание переехать на "Эмирейтс".



Это предположение откровенно рассмешило Цорка, который заверил, что вингер не думает о смене клуба. По его словам, Ройс привержен "Боруссии", тем более что действующий контракт Марко истекает только летом 2019 года.



"Я не хочу и не буду тратить свое время на обсуждение идиотских слухов. Я ничего не знают о том, что Марко хочет уйти от нас", - приводит слова Цорка немецкое издание Bild.

