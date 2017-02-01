Цорк: "Ройс не хочет в "Арсенал", не смешите"

Марко Ройс Спортивный директор "Боруссии" Микаэль Цорк заявил, что вингер Марко Ройс даже не помышляет о переходе в "Арсенал", куда его отчаянно сватает пресса.

Во время зимнего трансферного окна появились слухи, что "Арсенал" рассматривает 27-летнего Ройса в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса, а сам Марко якобы изъявил желание переехать на "Эмирейтс".

Это предположение откровенно рассмешило Цорка, который заверил, что вингер не думает о смене клуба. По его словам, Ройс привержен "Боруссии", тем более что действующий контракт Марко истекает только летом 2019 года.

"Я не хочу и не буду тратить свое время на обсуждение идиотских слухов. Я ничего не знают о том, что Марко хочет уйти от нас", - приводит слова Цорка немецкое издание Bild.



Метки Арсенал, Боруссия, Ройс

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2017 22:00

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  1. tursa 01.02.2017 22:47 # tursa
    в ЛФК тогда?

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  2. emiltito 01.02.2017 22:38 # emiltito
    Блять. Почему так много тупых малолетних дебилов в комментариях? гейгунеры,членси,портовики,скам - тупой оборот слов дегенератов. Когда-то в комментах обсуждали матчи, трансферы. С уважением к друг другу,независимо от клубной принадлежности. Трансферы обсуждали и прочее. А сейчас в комментах помойка тупых малолетних дебилов.
    Без обид,но считаю что это проеб администрации сайта. С уважением ко всем адекватным болельщикам и посетителям premiership.ru.

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  3. shera27 01.02.2017 22:33 # shera27
    гризмана и ройса подтянуть в арсенал, санчес пусть уе6ывает в ювентус раз на то пошло

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  4. suarezov 01.02.2017 22:31 # suarezov
    Цорк: "Ройс не хочет в "Арсенал", не смешите

    "Я не хочу и не буду тратить свое время на обсуждение идиотских слухов. Я ничего не знают о том, что Марко хочет уйти от нас", - приводит слова Цорка немецкое издание Bild.

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  5. mancunia-planet 01.02.2017 22:14 # mancunia-planet
    Ройс не хочет в Арсенал, не смешите.

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  6. aristarh-overeem 01.02.2017 22:13 # aristarh-overeem
    Знатно оросил

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  7. lisiz 01.02.2017 22:11 # lisiz
    для полноты коллекции стеклотары зашел бы

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  8. vyrentz 01.02.2017 22:06 # vyrentz
    Ггунерам только кококорин светит

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