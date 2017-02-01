Джеррард обвинил Миньоле в пропущенном от "Челси" голе

Симон Миньоле Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард обвинил голкипера "красных" Симона Миньоле в пропущенном от "Челси" голе.

Накануне вечером "красные" добились ничейного результата против лидера Премьер-Лиги (1:1), пропустив свой гол в первом тайме после реализованного Давидом Луисом штрафного удара.

Свою очевидную неготовность к удару бразильца Миньоле объяснил тем, что не слышал свистка рефери. Однако Джеррард, у которого сегодня был первый рабочий день в академии "Ливерпуля", считает, что его бывший партнер по команде полностью виновен в пропущенном голе.

"Несомненно, после матча он должен взять на себя вину за это. Он не был готов к удару, он пытался подвинуть стенку в то время, как должен был смотреть за исполняющим стандарт игроком. Свисток был четким, каждый мог это слышать, а Симон попросту не успел занять свою позицию".

"Он был сосредоточен на том, на чем не следовало — он пытался отодвинуть стенку подальше от своих ворот, тогда как следовало позволить сделать это парням самостоятельно. Он же сам должен был сосредоточиться на игроке, который наносит удар. Симон виноват в этом голе", — сообщил Джеррард BT Sport.

Свое мнение по поводу игры бельгийского голкипера в этом эпизоде выразил и другой эксперт телевизионной студии Рио Фердинанд, бывший защитник "Манчестер Юнайтед".

"Голкиперы являются ахиллесовой пятой "Ливерпуля", и это лишь очередная подобная ошибка в их коллекции. Если ты голкипер, то смотри на мяч. Об опеке и всем таком должны беспокоиться защищающиеся игрока. Смотри на мяч и будь готов вступить в игру", — заявил Фердинанд.


Метки видео, Джеррард, Ливерпуль, Миньоле, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 21:00

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  1. moneymaker 01.02.2017 21:21 # moneymaker
    Эксперт по ошибкам в матчах с Челси.

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  2. liverfun 01.02.2017 21:20 # liverfun
    да, миньоле тупанул, но он и сам это понимает, хотя и пытался оправдаться, типа не слышал свисток.в следующий раз будет внимательнее
    кстати, под удар хендерсон должен был свою башку подставить, а он зассал

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  3. ameli 01.02.2017 21:19 # ameli
    Никогда не думал что это напишу , но....
    Стиви осел твой косяк с Челси стоял нам титула.

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  4. algambra 01.02.2017 21:19 # algambra
    почему то все упустили тот факт что Луис классно пробил, гол от штанги...даже если бы филе миньон видел удар, то не факт что он бы его достал, хотя кого я обманываю...там никто бы не достал

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  5. j-silver 01.02.2017 21:18 # j-silver
    Да там без шансов, с отскоком от стойки
    Ну и кто там, хрендерсон, башку убрал?

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  6. ellaman04 01.02.2017 21:15 # ellaman04
    Демба Ба угарает...

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  7. januzaj00 01.02.2017 21:11 # januzaj00
    Собака собаке не собака

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  8. farot 01.02.2017 21:04 # farot
    да не, там судья виноват

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