Футбольная Лига одобрила переход Роудса из "Мидлсбро" в "Шеффилд Уэнсдей"

"Мидлсбро" отправил своего нападающего Джордана Роудса в клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" в аренду с последующим выкупом.

Договоренность двух клубов относительно трансфера экс-игрока "Блэкберна" была достигнута поздно во вторник, поэтому для заключения этой сделки потребовалось специальное разрешение Футбольной Лиги.



Сегодня днем Футбольная Лига подтвердила, что сделка была оформлена до трансферного дедлайна, и это означает, что Роудс покидает "Риверсайд" после ровно года выступлений, в течение которого он провел 24 матча и забил шесть голов.



Добавим, в заключительный день зимнего трансферного окна "речники" осуществили еще один трансфер, купив у "Уотфорда" полузащитника Адлена Гедиуру за 4 миллиона фунтов.