Футбольная Лига одобрила переход Роудса из "Мидлсбро" в "Шеффилд Уэнсдей"

Джордан Роудс "Мидлсбро" отправил своего нападающего Джордана Роудса в клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" в аренду с последующим выкупом.

Договоренность двух клубов относительно трансфера экс-игрока "Блэкберна" была достигнута поздно во вторник, поэтому для заключения этой сделки потребовалось специальное разрешение Футбольной Лиги.

Сегодня днем Футбольная Лига подтвердила, что сделка была оформлена до трансферного дедлайна, и это означает, что Роудс покидает "Риверсайд" после ровно года выступлений, в течение которого он провел 24 матча и забил шесть голов.

Добавим, в заключительный день зимнего трансферного окна "речники" осуществили еще один трансфер, купив у "Уотфорда" полузащитника Адлена Гедиуру за 4 миллиона фунтов.


Метки Гедиура, Мидлсбро, Роудс, трансферы, Уотфорд, Шеффилд Уэнсдей

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. kumis-ispaketov 01.02.2017 20:52 # kumis-ispaketov
    бл он же топарб лютейший для чш
    в каком нить сандерленде на пару с дефо ебошил бы

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  2. mancunia-planet 01.02.2017 20:49 # mancunia-planet
    удачи

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