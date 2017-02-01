Футбольная Лига одобрила переход Роудса из "Мидлсбро" в "Шеффилд Уэнсдей"
"Мидлсбро" отправил своего нападающего Джордана Роудса в клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" в аренду с последующим выкупом.
Договоренность двух клубов относительно трансфера экс-игрока "Блэкберна" была достигнута поздно во вторник, поэтому для заключения этой сделки потребовалось специальное разрешение Футбольной Лиги.
Сегодня днем Футбольная Лига подтвердила, что сделка была оформлена до трансферного дедлайна, и это означает, что Роудс покидает "Риверсайд" после ровно года выступлений, в течение которого он провел 24 матча и забил шесть голов.
Добавим, в заключительный день зимнего трансферного окна "речники" осуществили еще один трансфер, купив у "Уотфорда" полузащитника Адлена Гедиуру за 4 миллиона фунтов.
01.02.2017 20:00
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бл он же топарб лютейший для чш
в каком нить сандерленде на пару с дефо ебошил бы
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удачи
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