Фирмино лишен водительских прав на год

Нападающий "Ливерпуля" Роберта Фирмино был на год лишен водительских прав и оштрафован на 20 тысяч фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 25-летний игрок сборной Бразилии попался пьяным за рулем в канун Рождества. По странному совпадению, с тех пор у Роберто лично и "Ливерпуля" в целом случился спад.



Изначально рассмотрение этого дела судом было назначено на вторник, когда "красные" принимали "Челси" в рамках Премьер-Лиги (1:1), однако по уважительной причине Роберто удалось отсрочить заседание на сутки.



Представ перед судом сегодня, Фирмино полностью признал свою вину, а в качестве оправдания использовал тот факт, что указанный инцидент случился на следующий день после того, как семейный дом Роберто обокрали.



Однако раскаяние не уберегло Фирмино от наказания, и в ближайшие 12 месяцев ему придется ездить с водителем. Кроме того, Роберто дополнительно подвергся наказанию со стороны своего клуба, но суть этих санкций не раскрывается.