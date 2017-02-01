Фирмино лишен водительских прав на год
Нападающий "Ливерпуля" Роберта Фирмино был на год лишен водительских прав и оштрафован на 20 тысяч фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 25-летний игрок сборной Бразилии попался пьяным за рулем в канун Рождества. По странному совпадению, с тех пор у Роберто лично и "Ливерпуля" в целом случился спад.
Изначально рассмотрение этого дела судом было назначено на вторник, когда "красные" принимали "Челси" в рамках Премьер-Лиги (1:1), однако по уважительной причине Роберто удалось отсрочить заседание на сутки.
Представ перед судом сегодня, Фирмино полностью признал свою вину, а в качестве оправдания использовал тот факт, что указанный инцидент случился на следующий день после того, как семейный дом Роберто обокрали.
Однако раскаяние не уберегло Фирмино от наказания, и в ближайшие 12 месяцев ему придется ездить с водителем. Кроме того, Роберто дополнительно подвергся наказанию со стороны своего клуба, но суть этих санкций не раскрывается.
01.02.2017 19:05
Просмотров: 686
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
за промах вчерашний продал бы сразу после игры в стоук за 100 евро
(ответить)
ахахахаах лох обоссаный
имея такую ЗП мог бы на месте с ментами порешать, тысяч 50 рублей дал бы и все (~1к фунтов)
(ответить)
Покс впринципе. Братуха коут подкинет если чо
(ответить)
Такому коню в зубы смотрят
(ответить)
Так вот почему у Лфк спад случился, Фирмино забухал и сел за руль, именно поэтому!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий