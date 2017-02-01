Фирмино лишен водительских прав на год

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберта Фирмино был на год лишен водительских прав и оштрафован на 20 тысяч фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 25-летний игрок сборной Бразилии попался пьяным за рулем в канун Рождества. По странному совпадению, с тех пор у Роберто лично и "Ливерпуля" в целом случился спад.

Изначально рассмотрение этого дела судом было назначено на вторник, когда "красные" принимали "Челси" в рамках Премьер-Лиги (1:1), однако по уважительной причине Роберто удалось отсрочить заседание на сутки.

Представ перед судом сегодня, Фирмино полностью признал свою вину, а в качестве оправдания использовал тот факт, что указанный инцидент случился на следующий день после того, как семейный дом Роберто обокрали.

Однако раскаяние не уберегло Фирмино от наказания, и в ближайшие 12 месяцев ему придется ездить с водителем. Кроме того, Роберто дополнительно подвергся наказанию со стороны своего клуба, но суть этих санкций не раскрывается.


Метки Ливерпуль, происшествия, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 19:05

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 01.02.2017 19:43 # blackdreamer
    за промах вчерашний продал бы сразу после игры в стоук за 100 евро

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  2. andros13 01.02.2017 19:37 # andros13
    ахахахаах лох обоссаный
    имея такую ЗП мог бы на месте с ментами порешать, тысяч 50 рублей дал бы и все (~1к фунтов)

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  3. gerrard08 01.02.2017 19:31 # gerrard08
    Покс впринципе. Братуха коут подкинет если чо

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  4. chelsea-69 01.02.2017 19:23 # chelsea-69
    Такому коню в зубы смотрят

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  5. kunteynir 01.02.2017 19:22 # kunteynir
    Так вот почему у Лфк спад случился, Фирмино забухал и сел за руль, именно поэтому!

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