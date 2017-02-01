Моуриньо скучает по Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что скучает по выступлению в Лиге Чемпионов, но вынужден довольствоваться малым.

Двукратный победитель турнира, Моуриньо входит в эксклюзивную группу тренеров, которые провели 100 и более матчей в Лиге Чемпионов. По словам Жозе, он хочет вернуться в европейскую элиту.



"Лично я скучаю по Лиге Чемпионов и далеко не в восторге, когда матчи этого турнира играются без меня. Да, "Манчестер Юнайтед" гораздо важнее меня, но все знают, что этот клуб должен выступать в Лиге Чемпионов".



"Мы должны сделать все возможное, чтобы попасть туда в следующем сезоне. У нас два варианта: выиграть Лигу Европы или финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Сделать это будет тяжело, но мы постараемся", - цитирует Моуриньо Daily Mail.