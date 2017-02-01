Джеррард знает, почему Гризманн не торопится в МЮ

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что знает, почему нападающий Антуан Гризманн не спешит переходить из "Атлетико" в "Манчестер Юнайтед".

После назначения Жозе Моуриньо на тренерский мостик "Олд Траффорд" пресса регулярно сообщает об интересе португальца к 25-летнему Гризманну. Ходили слухи, что со своим предложением по Антуану МЮ мог выйти в зимнее трансферное окно.



Однако Джерррард уверен, что нападающий еще не определился со своим будущим. По мнению Стивена, француз хочет дождаться окончания сезона, а его решение будет зависеть от попадания "Юнайтед" в Лигу Чемпионов.



"Он играет в Лиге Чемпионов за "Атлетико", этой весной им представится шанс, наконец, выиграть турнир, к которому они стремятся на протяжении трех последних лет".



"Я уверен, что в такой ситуации он думает: "Да, переход в "Манчестер Юнайтед" был бы хорошим вариантом, но этот вопрос лучше оставить до лета", - цитирует Джеррарда Goal.