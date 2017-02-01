Джеррард знает, почему Гризманн не торопится в МЮ
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что знает, почему нападающий Антуан Гризманн не спешит переходить из "Атлетико" в "Манчестер Юнайтед".
После назначения Жозе Моуриньо на тренерский мостик "Олд Траффорд" пресса регулярно сообщает об интересе португальца к 25-летнему Гризманну. Ходили слухи, что со своим предложением по Антуану МЮ мог выйти в зимнее трансферное окно.
Однако Джерррард уверен, что нападающий еще не определился со своим будущим. По мнению Стивена, француз хочет дождаться окончания сезона, а его решение будет зависеть от попадания "Юнайтед" в Лигу Чемпионов.
"Он играет в Лиге Чемпионов за "Атлетико", этой весной им представится шанс, наконец, выиграть турнир, к которому они стремятся на протяжении трех последних лет".
"Я уверен, что в такой ситуации он думает: "Да, переход в "Манчестер Юнайтед" был бы хорошим вариантом, но этот вопрос лучше оставить до лета", - цитирует Джеррарда Goal.
01.02.2017 17:00
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Последние комментарии:
джи верно говорит
гризман думает зачем ему менять жизнь и переходить в середняк да еще и стать скамцом
хз хуже не приудмать
будет с янгом на пару жрать птичье
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Жерарт: "Гризман не торопиться в мю, потому что трансферное окно откроется только летом".
Шах и мат
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Чё за куйню несёте про очевидные вещи. Обсуждается вопрос, почему сам Гризманн сопли жуёт на эту тему, а не почему его не продают.
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вы че дауны несете?алаверды причем тут зима?он хоть слово про зиму сказал нах
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да и летом в мю не перейдет, парень топ и должен играть в лч
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Где вы дегроты про зиму услышали? Если читать не пиздoглазыми щелями ,то можно увидеть что акцент у Джерарда на ЛЧ и летом он будет смотреть,попадут ли туда эти собаки мешковые или нет, а так как 6 22 41, то и желание у Гризмана не шибко много ехать, вариант только за лютый налик. Пздц,вечно тупарям все разжевывать надо.
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сегодня слышал, как во дворе собака скулила, оказывается это джерард.
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Реально Жерарт не блещет интеллектом. Ясное дело что никто Гриза зимой не отпустит. А то развел демагогию.
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Ну типичный тупой колбасник, понятное дело никто своиx лидеров не будет отпускать зимой
Все такие тупые в этой помойке? Колбасники ответьте
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