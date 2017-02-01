Джеррард знает, почему Гризманн не торопится в МЮ

Антуан Гризманн Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что знает, почему нападающий Антуан Гризманн не спешит переходить из "Атлетико" в "Манчестер Юнайтед".

После назначения Жозе Моуриньо на тренерский мостик "Олд Траффорд" пресса регулярно сообщает об интересе португальца к 25-летнему Гризманну. Ходили слухи, что со своим предложением по Антуану МЮ мог выйти в зимнее трансферное окно.

Однако Джерррард уверен, что нападающий еще не определился со своим будущим. По мнению Стивена, француз хочет дождаться окончания сезона, а его решение будет зависеть от попадания "Юнайтед" в Лигу Чемпионов.

"Он играет в Лиге Чемпионов за "Атлетико", этой весной им представится шанс, наконец, выиграть турнир, к которому они стремятся на протяжении трех последних лет".

"Я уверен, что в такой ситуации он думает: "Да, переход в "Манчестер Юнайтед" был бы хорошим вариантом, но этот вопрос лучше оставить до лета", - цитирует Джеррарда Goal.



Метки Атлетико, Гризманн, Джеррард, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2017 17:00

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  1. blackdreamer 01.02.2017 17:57 # blackdreamer
    джи верно говорит
    гризман думает зачем ему менять жизнь и переходить в середняк да еще и стать скамцом
    хз хуже не приудмать
    будет с янгом на пару жрать птичье

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  2. barstreetboy 01.02.2017 17:38 # barstreetboy
    Жерарт: "Гризман не торопиться в мю, потому что трансферное окно откроется только летом".

    Шах и мат

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  3. sausage 01.02.2017 17:37 # sausage
    Чё за куйню несёте про очевидные вещи. Обсуждается вопрос, почему сам Гризманн сопли жуёт на эту тему, а не почему его не продают.

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  4. ap131926 01.02.2017 17:32 # ap131926
    вы че дауны несете?алаверды причем тут зима?он хоть слово про зиму сказал нах

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  5. kos9k 01.02.2017 17:30 # kos9k
    да и летом в мю не перейдет, парень топ и должен играть в лч

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  6. mcferson-42 01.02.2017 17:25 # mcferson-42
    Где вы дегроты про зиму услышали? Если читать не пиздoглазыми щелями ,то можно увидеть что акцент у Джерарда на ЛЧ и летом он будет смотреть,попадут ли туда эти собаки мешковые или нет, а так как 6 22 41, то и желание у Гризмана не шибко много ехать, вариант только за лютый налик. Пздц,вечно тупарям все разжевывать надо.

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  7. jack-4poker 01.02.2017 17:18 # jack-4poker
    сегодня слышал, как во дворе собака скулила, оказывается это джерард.

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  8. stepan-jam-boss 01.02.2017 17:17 # stepan-jam-boss
    Реально Жерарт не блещет интеллектом. Ясное дело что никто Гриза зимой не отпустит. А то развел демагогию.

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  9. fanat-united 01.02.2017 17:06 # fanat-united
    Ну типичный тупой колбасник, понятное дело никто своиx лидеров не будет отпускать зимой
    Все такие тупые в этой помойке? Колбасники ответьте

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