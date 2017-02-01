"Челси" подтвердил продажу Ивановича в "Зенит"

"Челси" объявил об уходе правого защитника Бранислава Ивановича в петербургский "Зенит". Девятилетнее пребывание серба на "Стэмфорд Бридж" подошло к концу.

Напомним, что Иванович перебрался в стан "синих" летом 2008 года из московского "Локомотива". За эти годы Бранислав успел обрести культовый статус среди поклонников "Челси", выиграв множество трофеев.



Среди прочих титулов, Ивановичу дважды покорилась Премьер-Лига, а также Лига Чемпионов и Лига Европы. В финале второго по значимости еврокубка серб отличился победным голом в ворота "Бенфики".



На старте нынешнего сезона Бранислав по привычке занял правый фланг обороны, но тактические изменения Антонио Конте привели к тому, что 32-летний серб обнаружил себя на скамейке. Отсутствие игровой практики стало одной из главных причин, побудивших Ивановича к уходу.



Перед закрытием трансферного окна кандидатурой Бранислава заинтересовался "Вест Бромвич", однако проворнее в переговорах оказался "Зенит". Сегодня петербургский клуб заключил с Ивановичем личный контракт, рассчитанный на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.



"Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно", - сообщил Иванович официальному сайту "Зенита".