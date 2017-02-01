"Челси" подтвердил продажу Ивановича в "Зенит"
"Челси" объявил об уходе правого защитника Бранислава Ивановича в петербургский "Зенит". Девятилетнее пребывание серба на "Стэмфорд Бридж" подошло к концу.
Напомним, что Иванович перебрался в стан "синих" летом 2008 года из московского "Локомотива". За эти годы Бранислав успел обрести культовый статус среди поклонников "Челси", выиграв множество трофеев.
Среди прочих титулов, Ивановичу дважды покорилась Премьер-Лига, а также Лига Чемпионов и Лига Европы. В финале второго по значимости еврокубка серб отличился победным голом в ворота "Бенфики".
На старте нынешнего сезона Бранислав по привычке занял правый фланг обороны, но тактические изменения Антонио Конте привели к тому, что 32-летний серб обнаружил себя на скамейке. Отсутствие игровой практики стало одной из главных причин, побудивших Ивановича к уходу.
Перед закрытием трансферного окна кандидатурой Бранислава заинтересовался "Вест Бромвич", однако проворнее в переговорах оказался "Зенит". Сегодня петербургский клуб заключил с Ивановичем личный контракт, рассчитанный на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.
"Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно", - сообщил Иванович официальному сайту "Зенита".
01.02.2017 16:35
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Удачи ему в рашке.
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Слить жопановича и мекела за одно то что то невероятное
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Чо бесплатно? Деньги ж на топов нужны летом будут....вы чо. Еще стадик строить будем....хотя не, там личная инвестиция романа, а не клуба.
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Молодец парень
Денежку подзаработает
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сколько людей ушло из апл
но
лукас
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Молодец, че!
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