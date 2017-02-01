Моуриньо не может представить МЮ без Мхитаряна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что больше не может представить команду без плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Взяв время на адаптацию и привыкание к тренерским методам Моуриньо, Мхитарян обеими руками ухватился за второй шанс и прямо сейчас блистает в составе "красных дьяволов".



В последнем матче против "Уигана" - в рамках четвертого раунда Кубка Англии - Генрих отметился голом, который лишь увеличил преимущество МЮ в счете. По словам Моуриньо, теперь он не может представить свою команду без Мхитаряна.



"Вы хотите, чтобы я выкинул Генриха из состава после того, как он стал героем матча и показал такую хорошую игру?".



"Я не имею на это права! Все зависит от самих игроков, а я лишь анализирую их действия и стараюсь быть объективным. После такой хорошей серии матчей Генрих должен играть. Все предельно просто", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.