Моуриньо не может представить МЮ без Мхитаряна

Жозе Моуриньо и Генрих Мхитарян Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что больше не может представить команду без плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Взяв время на адаптацию и привыкание к тренерским методам Моуриньо, Мхитарян обеими руками ухватился за второй шанс и прямо сейчас блистает в составе "красных дьяволов".

В последнем матче против "Уигана" - в рамках четвертого раунда Кубка Англии - Генрих отметился голом, который лишь увеличил преимущество МЮ в счете. По словам Моуриньо, теперь он не может представить свою команду без Мхитаряна.

"Вы хотите, чтобы я выкинул Генриха из состава после того, как он стал героем матча и показал такую хорошую игру?".

"Я не имею на это права! Все зависит от самих игроков, а я лишь анализирую их действия и стараюсь быть объективным. После такой хорошей серии матчей Генрих должен играть. Все предельно просто", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1057

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  1. spasitel 01.02.2017 16:35 # spasitel
    Мхи хорош

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  2. manutd-20champ 01.02.2017 16:23 # manutd-20champ
    утятина от foxmcfc

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  3. rj1992 01.02.2017 16:04 # rj1992
    Зря он так его хвалит. У мики качели. Плюс в мю похвала=травма.

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  4. nejnyi 01.02.2017 16:03 # nejnyi
    Откуда такие заголовки?

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