Клубы Премьер-Лиги впервые в истории отразили коллективную прибыль на трансферном рынке

За время завершившегося зимнего трансферного окна клубы Премьер-Лиги впервые в истории продали игроков на большую сумму, нежели купили.

По общему мнению болельщиков, прошедший месяц выдался довольно скучным в плане событий на трансферном рынке, однако статистика гласит, что в этот период клубы Премьер-Лиги потратили на новичков 215 миллионов фунтов, что уступает лишь январю 2011 года.



При этом аналитики Deloitte подсчитали, что коллективный доход клубов Премьер-Лиги от продажи игроков составил 255 млн. фунтов. Большую лепту в это внесли представители китайской лиги, переманившие Оскара из "Челси" (60 млн. фунтов) и Одиона Игало из "Уотфорда" (20 млн. фунтов).



Также было установлено, что суммарные траты клубов Премьер-Лиги на трансферы в сезоне 2016/17 достигли рекордной отметки в 1.38 млрд. фунтов.



"В это январское окно клубы Премьер-Лиги потратили суммарно 215 миллионов фунтов на трансферы, что превосходит показатель прошлого года в 175 миллионов фунтов и является вторым наивысшим за все время, уступая лишь январю 2011".



"Продажи Оскара, Димитри Пайе, Одиона Игало и Мемфиса Депая, а также около 20 миллионов фунтов от продаж в клубы Чемпионшипа, помогли клубам Премьер-Лиги впервые в истории отразить прибыль за трансферное окно".



"Как и в прошлом году, основные расходы в этом январе понесли клубы из низшей половины таблицы, инвестируя в составы в надежде избежать вылета. Нет никакого сюрприза, что указанные клубы полагаются на доходы, генерируемые Премьер-Лигой по телевизионным контрактам", — сообщил аналитик Deloitte Дэн Джонс.