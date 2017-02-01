23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Поль Погба в матче с Халлом В среду 1 февраля тремя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция

Эти команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и "Манчестер Сити" выиграл оба матча с общим счетом 8:1. На сей раз "Вест Хэм" постарается избежать безоговорочной капитуляции, и в этом подопечным Славена Билича должно помочь чувство единения из-за неприятной истории с Димитри Пайе — истории, наконец, закончившейся. В 16 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "молотобойцы" лишь дважды смогли обыграть "горожан", потерпев 11 поражений.

"Вест Хэм" потерял Ховарда Нордтвейта и Шейху Куяте, зато готов к дебюту Роберт Снодграсс. Другой новичок Жозе Фонте должен заменить Анджело Огбонну.

После четырех матчей дисквалификации возвращается полузащитник "Сити" Фернандиньо. Серхио Агуэро, не игравший с "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд из-за ушиба, в порядке.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ХАЛЛ 23:00 Онлайн-трансляция

На прошлой неделе главный тренер "Халла" Марку Силва дал бой своему титулованному соотечественнику Жозе Моуриньо в ответном полуфинале Кубка Лиги — "Халлу" удалось добиться победы над "Манчестер Юнайтед", правда, ее оказалось недостаточно для выхода в финал турнира. На сей раз "красные дьяволы" не могут позволить себе какой-либо другой результат, отличный от победы, ввиду своего положения в Премьер-Лиге. Победа "тигров" в минувший уикенд стала для них первой над "Юнайтед" с 1974 года с учетом всех соревнований.

Защитник "Юнайтед" Эрик Байи оправился после небольшой травмы лодыжки. Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Поль Погба и Златан Ибрагимович, пропускавшие кубковый матч с "Халлом", непременно вернутся в старт.

"Халл" потерял с травмой на два месяца Кертиса Дэвиса, заменить которого готов новичок Андреа Раноккья. Ахмед Аль-Мухаммади все еще на Кубке Африки.

СТОУК — ЭВЕРТОН 23:00

"Эвертон" выглядит заметно посвежевшим в последние недели — в том числе благодаря молодежи в лице Тома Дэвиса, Мейсона Холгейта и Адемолы Лукмана, которые сделали свой вклад в четыре победы в пяти последних матчах. "Стоук" надеется, что похожий эффект окажет Сэйдо Берахино, который, наконец, вырвался из плена в "Вест Бромвиче" и теперь готов сосредоточиться на игре в футбол. "Ириски" выиграли обе последних встречи с "горожанами", не пропустив ни гола, хотя до этого потерпели три поражения кряду.

Скорее всего, Берахино начнет матч в запасе "Стоука". Вильфрид Бони и Маме Бирам Диуф едва вернулись с Кубка Африки.

Идрисса Гейе также завершил выступать на Кубке Африки, но вернуться к матчам за "Эвертон" пока не готов. Маартен Стекеленбург уже восстановился после травмы, однако Жоэль Роблес сохранит за собой место в воротах.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 01.02.2017 14:28 # largo-winch
    кто то из 5-,6- и 7-места проиграет

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  2. spasitel 01.02.2017 14:24 # spasitel
    Победы хозяев

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  3. sellman 01.02.2017 14:13 # sellman
    Первый - Канте!
    Второй - Гейе!

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  4. selfish 01.02.2017 14:13 # selfish
    МЮ лутшие!

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  5. chelsea88 01.02.2017 14:03 # chelsea88
    ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ п2
    МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ХАЛЛ х2
    СТОУК — ЭВЕРТОН х1

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  6. suarezov 01.02.2017 14:01 # suarezov
    хозяева не проиграют

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