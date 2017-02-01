23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду 1 февраля тремя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция



Эти команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и "Манчестер Сити" выиграл оба матча с общим счетом 8:1. На сей раз "Вест Хэм" постарается избежать безоговорочной капитуляции, и в этом подопечным Славена Билича должно помочь чувство единения из-за неприятной истории с Димитри Пайе — истории, наконец, закончившейся. В 16 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "молотобойцы" лишь дважды смогли обыграть "горожан", потерпев 11 поражений.



"Вест Хэм" потерял Ховарда Нордтвейта и Шейху Куяте, зато готов к дебюту Роберт Снодграсс. Другой новичок Жозе Фонте должен заменить Анджело Огбонну.



После четырех матчей дисквалификации возвращается полузащитник "Сити" Фернандиньо. Серхио Агуэро, не игравший с "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд из-за ушиба, в порядке.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ХАЛЛ 23:00 Онлайн-трансляция



На прошлой неделе главный тренер "Халла" Марку Силва дал бой своему титулованному соотечественнику Жозе Моуриньо в ответном полуфинале Кубка Лиги — "Халлу" удалось добиться победы над "Манчестер Юнайтед", правда, ее оказалось недостаточно для выхода в финал турнира. На сей раз "красные дьяволы" не могут позволить себе какой-либо другой результат, отличный от победы, ввиду своего положения в Премьер-Лиге. Победа "тигров" в минувший уикенд стала для них первой над "Юнайтед" с 1974 года с учетом всех соревнований.



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи оправился после небольшой травмы лодыжки. Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Поль Погба и Златан Ибрагимович, пропускавшие кубковый матч с "Халлом", непременно вернутся в старт.



"Халл" потерял с травмой на два месяца Кертиса Дэвиса, заменить которого готов новичок Андреа Раноккья. Ахмед Аль-Мухаммади все еще на Кубке Африки.



СТОУК — ЭВЕРТОН 23:00



"Эвертон" выглядит заметно посвежевшим в последние недели — в том числе благодаря молодежи в лице Тома Дэвиса, Мейсона Холгейта и Адемолы Лукмана, которые сделали свой вклад в четыре победы в пяти последних матчах. "Стоук" надеется, что похожий эффект окажет Сэйдо Берахино, который, наконец, вырвался из плена в "Вест Бромвиче" и теперь готов сосредоточиться на игре в футбол. "Ириски" выиграли обе последних встречи с "горожанами", не пропустив ни гола, хотя до этого потерпели три поражения кряду.



Скорее всего, Берахино начнет матч в запасе "Стоука". Вильфрид Бони и Маме Бирам Диуф едва вернулись с Кубка Африки.



Идрисса Гейе также завершил выступать на Кубке Африки, но вернуться к матчам за "Эвертон" пока не готов. Маартен Стекеленбург уже восстановился после травмы, однако Жоэль Роблес сохранит за собой место в воротах.