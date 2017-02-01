Гвардиола рассчитывает сохранить Фернандиньо

Пеп Гвардиола и Фернандиньо Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что рассчитывает сохранить полузащитника Фернандиньо на долгие годы.

Как известно, действующий контракт 31-летнего бразильца с "горожанами" истекает уже по окончании следующего сезона. Несмотря на то, что Фернандиньо получил уже три красных карточки и действует недисциплинированно без мяча, Гвардиола надеется продлить сотрудничество с игроком.

"Я доволен его игрой и буду рад, если он продолжит выступать за "Сити". Как вы знаете, его контракт рассчитан еще на один год, но решение о будущем (игрока) зависит не только от тренера, но и от руководства клуба", - сообщил Гвардиола The Guardian.

Кроме того, Пеп встал на защиту своего подопечного, назвав его "самым милым из парней, с которыми он работал во время тренерской карьеры".

"Он жесткий, но совсем не агрессивный игрок. Он один из самых милых парней, которых я когда-либо встречал. Мы не жалуемся на решение FA, мы сыграли много матчей без Фернандиньо, но, повторюсь, он очень важен для нас", - добавил Гвардиола.



Метки Гвардиола, Фернандиньо

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. kumis-ispaketov 01.02.2017 13:33 # kumis-ispaketov
    один из лучших полузащитников апл и европы в частности

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  2. jerry-maguire 01.02.2017 13:02 # jerry-maguire
    отличный игрок.
    идеально подошел как партнер в центре полузащиты для ПОГБА.
    куплю его в карьере менеджера в fifa16

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