Гвардиола рассчитывает сохранить Фернандиньо

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что рассчитывает сохранить полузащитника Фернандиньо на долгие годы.

Как известно, действующий контракт 31-летнего бразильца с "горожанами" истекает уже по окончании следующего сезона. Несмотря на то, что Фернандиньо получил уже три красных карточки и действует недисциплинированно без мяча, Гвардиола надеется продлить сотрудничество с игроком.



"Я доволен его игрой и буду рад, если он продолжит выступать за "Сити". Как вы знаете, его контракт рассчитан еще на один год, но решение о будущем (игрока) зависит не только от тренера, но и от руководства клуба", - сообщил Гвардиола The Guardian.



Кроме того, Пеп встал на защиту своего подопечного, назвав его "самым милым из парней, с которыми он работал во время тренерской карьеры".



"Он жесткий, но совсем не агрессивный игрок. Он один из самых милых парней, которых я когда-либо встречал. Мы не жалуемся на решение FA, мы сыграли много матчей без Фернандиньо, но, повторюсь, он очень важен для нас", - добавил Гвардиола.