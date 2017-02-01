Юрген Клопп: "Коста — боец"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил вклад Диего Косты в успехи "Челси" в этом сезоне, назвав испанского нападающего "бойцом".

Накануне подопечные Клоппа сыграли вничью с лидером Премьер-Лиги (1:1), однако именно Коста был ближе всего к тому, чтобы оставить "Ливерпуль" без очков — в концовке Диего заработал пенальти, но не смог его реализовать. После матча Юрген выразил свое мнение по поводу испанского нападающего.



"Если бы мне пришлось играть против Косты, мы бы никогда не могли стать друзьями, но когда он в твоей команде, это гораздо веселее. Он боец. То, что Конте делает с "Челси", впечатляет, но где бы находился "Челси" без Косты в этом сезоне?"



"Он не самый приятный малый на поле, но я не видел никаких серьезных инцидентов, связанных с ним. Если кто-нибудь скажет мне, что он нырял, возможно, завтра я буду зол, но это было бы неправильно", — цитирует Клоппа The Telegraph.



Также Юрген извинился перед четвертым арбитром Нилом Суорбриком за свои чересчур бурные эмоции после отраженного Симоном Миньоле пенальти в исполнении Косты.



"Я повернулся к нему и сказал: "Никто не может победить нас". Конечно, это абсолютная неправда, но это то, что я сказал в тот момент. Затем я вернулся к четвертому арбитру и сказал: "Извини, ты не тот человек, чтобы мне затевать разговор". Он ответил: "Не проблема, мне нравится твоя страсть". Прежде я никогда не слышал подобного от четвертого арбитра. Это было круто", — приводит слова Клоппа The Guardian.