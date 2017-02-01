Юрген Клопп: "Коста — боец"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил вклад Диего Косты в успехи "Челси" в этом сезоне, назвав испанского нападающего "бойцом".
Накануне подопечные Клоппа сыграли вничью с лидером Премьер-Лиги (1:1), однако именно Коста был ближе всего к тому, чтобы оставить "Ливерпуль" без очков — в концовке Диего заработал пенальти, но не смог его реализовать. После матча Юрген выразил свое мнение по поводу испанского нападающего.
"Если бы мне пришлось играть против Косты, мы бы никогда не могли стать друзьями, но когда он в твоей команде, это гораздо веселее. Он боец. То, что Конте делает с "Челси", впечатляет, но где бы находился "Челси" без Косты в этом сезоне?"
"Он не самый приятный малый на поле, но я не видел никаких серьезных инцидентов, связанных с ним. Если кто-нибудь скажет мне, что он нырял, возможно, завтра я буду зол, но это было бы неправильно", — цитирует Клоппа The Telegraph.
Также Юрген извинился перед четвертым арбитром Нилом Суорбриком за свои чересчур бурные эмоции после отраженного Симоном Миньоле пенальти в исполнении Косты.
"Я повернулся к нему и сказал: "Никто не может победить нас". Конечно, это абсолютная неправда, но это то, что я сказал в тот момент. Затем я вернулся к четвертому арбитру и сказал: "Извини, ты не тот человек, чтобы мне затевать разговор". Он ответил: "Не проблема, мне нравится твоя страсть". Прежде я никогда не слышал подобного от четвертого арбитра. Это было круто", — приводит слова Клоппа The Guardian.
01.02.2017 12:00
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Последние комментарии:
ясен хуй боец , хоть и страшная гнида под стать команде
у лфк такой был кусака и торрес
больше топ напов нету и не будет долго с жадными пидарасами америкашками
орииги , стуриджи , деревня фирмино вчера показал уровень как ебашить с метра 120% моменты по голубям
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коста хуесос как и пол команды шлюх
а теперь по делу
по игре
статейка для адекватных глориков , а не гавноедов
с учетом того что лфк играл составом на 60% который был в кондициях , травмы ведуших , оптимальной формы нету
и по составу полный пиздец как всегда , дырка на дырке которые укреплять еще сезона 2-3
катали против щелсей , который подходил к матчу почти в идеальном составе
в итоге , просто зашкварная игра стеклянных шлюх , падали , ныли , доставил фабрегас , пеночка тоже найс была , 1 из 10 что такой поставит , клат откатал нормально бабки абраши , что с ударом кучерявой шлюхи 1 раз вижу что бы давали так свисток , хоть и минолет тот еще долбаёб , но потащенная пенка была кармой. по игре щелсей просто сосал имея 100% состав по кондициям против 60% = итог какой ?
да как обычно - все глорики щелсей что разевали ебальники в ветках вчера = типичные любители взять в рот у бомжа
при равных оптимальных составах соснули хуйца бы вместе все дружно как ласт встречу на помоечном стадионе вашем
у меня все , еще раз нежно обмазываю личики всем фанатом щелсей гавном и ссу в ебало
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Мдаа, подкупает конечно таким настроем, красавец! Остаётся только надеяться, что эта страсть перекроет все тактические недостатки и поможет закончить чемп на хороших оборотах, а впоследствии будет помогать развиваться.
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норм вчера Коста Миньоле отлимонил, когда пенку не забил, уважает нашего полутопа)
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норм суобрик молча обосал клопа
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