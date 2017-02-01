Райан Мейсон: "Мне повезло остаться в живых"

Райан Мейсон Полузащитник "Халла" Райан Мейсон считает, что ему "повезло остаться в живых" после перелома черепа в матче против "Челси" 22 января.

Напомним, после полученной травмы Мейсон был немедленно доставлен в госпиталь, где перенес операцию. А уже в понедельник Райан был выписан домой, после чего сделал официальное заявление, поблагодарив публику за "ошеломительную поддержку".

"Я бы хотел поблагодарить каждого за ошеломительную поддержку по отношению ко мне в последнюю неделю или около того. Это был очень эмоциональный период, и я чувствую, что мне повезло остаться в живых. Я рад сообщить, что теперь я дома, отдыхаю и восстанавливаюсь".

"Теперь я буду двигаться день за днем, сосредоточившись на своем восстановлении", — сообщил Мейсон.


Метки Мейсон, травмы, Халл

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 11:00

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  1. don-antonio 01.02.2017 11:34 # don-antonio
    с пинсами игры плохи.

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  2. chelsea-69 01.02.2017 11:23 # chelsea-69
    Повезло колбасным вчера, ведь Гарри Топор бдит

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  3. dautov 01.02.2017 11:12 # dautov
    здоровья...

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  4. chelsea88 01.02.2017 11:00 # chelsea88
    здоровья парню.

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