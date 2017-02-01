Райан Мейсон: "Мне повезло остаться в живых"

Полузащитник "Халла" Райан Мейсон считает, что ему "повезло остаться в живых" после перелома черепа в матче против "Челси" 22 января.

Напомним, после полученной травмы Мейсон был немедленно доставлен в госпиталь, где перенес операцию. А уже в понедельник Райан был выписан домой, после чего сделал официальное заявление, поблагодарив публику за "ошеломительную поддержку".



"Я бы хотел поблагодарить каждого за ошеломительную поддержку по отношению ко мне в последнюю неделю или около того. Это был очень эмоциональный период, и я чувствую, что мне повезло остаться в живых. Я рад сообщить, что теперь я дома, отдыхаю и восстанавливаюсь".



"Теперь я буду двигаться день за днем, сосредоточившись на своем восстановлении", — сообщил Мейсон.