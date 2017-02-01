"Арсенал" остался без центральных полузащитников перед матчем с "Челси"

Аарон Рэмси В преддверии матча против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" в "Арсенале" сложилась катастрофическая ситуация — у главного тренера Арсена Венгера не осталось ни одного центрального полузащитника.

Накануне "канониры" потерпели домашнее поражение от "Уотфорда" со счетом 1:2, которое стало сокрушительным ударом по их чемпионским амбициям. Чтобы окончательно не выбыть из борьбы за титул, теперь "Арсенал" вынужден играть на победу в субботу на "Стэмфорд Бридж".

Однако на выезд к соседям "канониры" отправятся, испытывая огромные проблемы с центром поля. Еще до матча с "Уотфордом" Венгер не мог рассчитывать на дисквалифицированного Гранита Джаку, травмированного Санти Касорлу и выступающего на Кубке Африки за сборную Египта Мохамеда Эльнени.

Во вторник вечером этим проблемы лишь усугубились, потому что Аарон Рэмси получил растяжение икроножной мышцы и покинул поле еще в первом тайме, а заменивший валлийца Алекс Окслейд-Чемберлен повредил колено. У Франсиса Кокелена в свою очередь возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

Таким образом, к дерби с "Челси" подопечные Венгера вынуждены готовиться без единого центрального полузащитника. Правда, надежда на выздоровление Окслейд-Чемберлена сохраняется.

"Да, он получил ушиб колена. Я не думаю, что он может пропустить следующий матч. Надеюсь, он будет в порядке".

"У Рэмси растяжение икроножной мышцы. Не знаю, как долго он будет отсутствовать, но это растяжение икроножной мышцы", — цитирует Венгера Daily Express.

Добавим, что в сложившейся ситуации Венгер подвергся жесточайшей критике со стороны фанатов "Арсенала" за то, что не включил в арендное соглашение с "Борнмутом" по Джеку Уилширу пункт о его досрочном прекращении в январе. Отзыв своего воспитанника в зимнее трансферное окно мог бы стать настоящим спасением для "канониров", однако Арсен допустил осечку, не предусмотрев возможный кризис в полузащите.


Метки Арсенал, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 01.02.2017 10:41 # sellman
    Да какая разница с опорниками или без.
    Уотфорд раскатал заднеприводных и с Ремси и с ОЧ.

    Кстати, смотрел обзор и видел (как уже писал один из юзеров с фапла) как жирдяй Кабул качал как лохов оборону Арсенала.
    Поржал знатно

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  2. moskofidi 01.02.2017 10:38 # moskofidi
    Арсенал стабилен! Инвалиды бле)))

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  3. largo-winch 01.02.2017 10:25 # largo-winch
    можно перейти на схему 4-4-2, с озилем и чемберсом в центре полузащиты, но это мсье Венгер, он что нибудь да придумает

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  4. ugunner4 01.02.2017 10:23 # ugunner4
    Аделаид, Найлс - все лучше чем Ремси

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  5. chelsea88 01.02.2017 10:16 # chelsea88
    с него игрок никакой. Поэтому и не упомянули.

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  6. bluebload 01.02.2017 10:14 # bluebload
    Не бойтесь гунерята ничья нас устроит , а то бедной Баварии в 1/8 не кого будет размазывать в следующем розыгрыше ЛЧ

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  7. slavik92 01.02.2017 10:11 # slavik92
    один фиг челси против топ 6 отвратно играет.
    просто пешеходы почти в каждом матче.
    благо отрыв увеличился вчера, несмотря на потерю очков.

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  8. chelsea88 01.02.2017 10:09 # chelsea88
    "У Рэмси растяжение икроножной мышцы. Не знаю, как долго он будет отсутствовать, но это Рэмси", — цитирует Венгера Daily Express.

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  9. slastun 01.02.2017 10:08 # slastun
    опять 25.... классика

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  10. chelsea88 01.02.2017 10:08 # chelsea88
    тобi пiзда аснл.

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