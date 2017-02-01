"Арсенал" остался без центральных полузащитников перед матчем с "Челси"
В преддверии матча против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" в "Арсенале" сложилась катастрофическая ситуация — у главного тренера Арсена Венгера не осталось ни одного центрального полузащитника.
Накануне "канониры" потерпели домашнее поражение от "Уотфорда" со счетом 1:2, которое стало сокрушительным ударом по их чемпионским амбициям. Чтобы окончательно не выбыть из борьбы за титул, теперь "Арсенал" вынужден играть на победу в субботу на "Стэмфорд Бридж".
Однако на выезд к соседям "канониры" отправятся, испытывая огромные проблемы с центром поля. Еще до матча с "Уотфордом" Венгер не мог рассчитывать на дисквалифицированного Гранита Джаку, травмированного Санти Касорлу и выступающего на Кубке Африки за сборную Египта Мохамеда Эльнени.
Во вторник вечером этим проблемы лишь усугубились, потому что Аарон Рэмси получил растяжение икроножной мышцы и покинул поле еще в первом тайме, а заменивший валлийца Алекс Окслейд-Чемберлен повредил колено. У Франсиса Кокелена в свою очередь возникли проблемы с задней поверхностью бедра.
Таким образом, к дерби с "Челси" подопечные Венгера вынуждены готовиться без единого центрального полузащитника. Правда, надежда на выздоровление Окслейд-Чемберлена сохраняется.
"Да, он получил ушиб колена. Я не думаю, что он может пропустить следующий матч. Надеюсь, он будет в порядке".
"У Рэмси растяжение икроножной мышцы. Не знаю, как долго он будет отсутствовать, но это растяжение икроножной мышцы", — цитирует Венгера Daily Express.
Добавим, что в сложившейся ситуации Венгер подвергся жесточайшей критике со стороны фанатов "Арсенала" за то, что не включил в арендное соглашение с "Борнмутом" по Джеку Уилширу пункт о его досрочном прекращении в январе. Отзыв своего воспитанника в зимнее трансферное окно мог бы стать настоящим спасением для "канониров", однако Арсен допустил осечку, не предусмотрев возможный кризис в полузащите.
01.02.2017 10:00
Просмотров: 2199
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да какая разница с опорниками или без.
Уотфорд раскатал заднеприводных и с Ремси и с ОЧ.
Кстати, смотрел обзор и видел (как уже писал один из юзеров с фапла) как жирдяй Кабул качал как лохов оборону Арсенала.
Поржал знатно
(ответить)
Арсенал стабилен! Инвалиды бле)))
(ответить)
можно перейти на схему 4-4-2, с озилем и чемберсом в центре полузащиты, но это мсье Венгер, он что нибудь да придумает
(ответить)
Аделаид, Найлс - все лучше чем Ремси
(ответить)
с него игрок никакой. Поэтому и не упомянули.
(ответить)
Не бойтесь гунерята ничья нас устроит , а то бедной Баварии в 1/8 не кого будет размазывать в следующем розыгрыше ЛЧ
(ответить)
один фиг челси против топ 6 отвратно играет.
просто пешеходы почти в каждом матче.
благо отрыв увеличился вчера, несмотря на потерю очков.
(ответить)
"У Рэмси растяжение икроножной мышцы. Не знаю, как долго он будет отсутствовать, но это Рэмси", — цитирует Венгера Daily Express.
(ответить)
опять 25.... классика
(ответить)
тобi пiзда аснл.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий