"Арсенал" остался без центральных полузащитников перед матчем с "Челси"

В преддверии матча против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" в "Арсенале" сложилась катастрофическая ситуация — у главного тренера Арсена Венгера не осталось ни одного центрального полузащитника.

Накануне "канониры" потерпели домашнее поражение от "Уотфорда" со счетом 1:2, которое стало сокрушительным ударом по их чемпионским амбициям. Чтобы окончательно не выбыть из борьбы за титул, теперь "Арсенал" вынужден играть на победу в субботу на "Стэмфорд Бридж".



Однако на выезд к соседям "канониры" отправятся, испытывая огромные проблемы с центром поля. Еще до матча с "Уотфордом" Венгер не мог рассчитывать на дисквалифицированного Гранита Джаку, травмированного Санти Касорлу и выступающего на Кубке Африки за сборную Египта Мохамеда Эльнени.



Во вторник вечером этим проблемы лишь усугубились, потому что Аарон Рэмси получил растяжение икроножной мышцы и покинул поле еще в первом тайме, а заменивший валлийца Алекс Окслейд-Чемберлен повредил колено. У Франсиса Кокелена в свою очередь возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



Таким образом, к дерби с "Челси" подопечные Венгера вынуждены готовиться без единого центрального полузащитника. Правда, надежда на выздоровление Окслейд-Чемберлена сохраняется.



"Да, он получил ушиб колена. Я не думаю, что он может пропустить следующий матч. Надеюсь, он будет в порядке".



"У Рэмси растяжение икроножной мышцы. Не знаю, как долго он будет отсутствовать, но это растяжение икроножной мышцы", — цитирует Венгера Daily Express.



Добавим, что в сложившейся ситуации Венгер подвергся жесточайшей критике со стороны фанатов "Арсенала" за то, что не включил в арендное соглашение с "Борнмутом" по Джеку Уилширу пункт о его досрочном прекращении в январе. Отзыв своего воспитанника в зимнее трансферное окно мог бы стать настоящим спасением для "канониров", однако Арсен допустил осечку, не предусмотрев возможный кризис в полузащите.