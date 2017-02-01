Обамеянг: "Я должен уйти летом"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг поставил в известность клубы Премьер-Лиги, объявив о планах покинуть дортмундскую "Боруссию" по окончании этого сезона.

Вернувшись с Кубка Африки, 27-летний габонец обнаружил, что его клуб делит только четвертое-пятое место в таблице Бундеслиги, безнадежно отставая от лидирующей "Баварии". Это лишь укрепило Пьер-Эмиля в мысли, что ему пора уйти на повышение.



"Если я хочу сделать шаг на следующий уровень, то должен уйти летом. Но мы должны посмотреть, какие предложения у меня будут, смогу ли я там играть. "Реал" остается моей мечтой, но насчет этого слишком много шума".



"Мне предстоит сделать важный выбор. Многие люди хотели бы видеть меня в английской Премьер-Лиге. Возможно, это и не самый привлекательный чемпионат, но он позволил бы мне сделать следующий шаг".



"Мне очень нравится Ла Лига. Париж выглядит привлекательно. Франция не будет моим приоритетным вариантом, но я не закрываю дверь. Как вы знаете, французский — мой родной язык", — сообщил Обамеянг RMC.



Добавим, что в этом сезоне Пьер-Эмерик забил 20 голов в 23 матчах за "Боруссию". Прошлым летом Обамеянга активно сватали в "Манчестер Сити", однако Хосеп Гвардиола так и не выдвинул свое предложение по игроку, которого он воочию наблюдал в период работы с "Баварией".