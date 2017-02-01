Конте доволен очком против "Ливерпуля" и теперь жаждет реванша против "Арсенала"

Наставник "Челси" Антонио Конте порадовался набранному очку в гостях у "Ливерпуля", а также призвал свою команду тщательно подготовиться к своему следующему матчу в Премьер-Лиге — против "Арсенала".

Во вторник вечером "синие" добились ничейного результата на "Энфилде" (1:1), хотя вполне могли и победить, реализуй в концовке матча пенальти Диего Коста. Тем не менее, и очка, лишь увеличившего отрыв "Челси" от ближайшего преследователя, Конте оказалось достаточно. Теперь Антонио жаждет реванша против "Арсенала".



"Мои эмоции? 50 на 50. Я доволен игрой своих игроков. Это непростой момент, чтобы играть против "Ливерпуля", ведь они потерпели три поражения. Кроме того, здесь на "Энфилде" непростая атмосфера, и поэтому я горжусь своими игроками за проявленный сегодня вечером характер".



"Определенно, это хорошее очко. Когда у тебя есть такая отличная возможность, как пенальти на 76-й минуте, ты совершенно точно будешь думать, что мог бы выиграть и набрать все три очка".



"Диего очень хорошо пробил, а Миньоле совершил отличный сейв. После этого у нас было два момента, чтобы забить второй гол, но мы не смогли. Теперь важно очень хорошо восстановить силы, потому что мы затратили много энергии".



"Определенно, впереди у нас другой серьезный соперник, потому что "Арсенал" сражается за титул. Не будем забывать, что предыдущий матч мы проиграли им 3:0. Это может быть хорошая возможность показать, что теперь мы являемся совершенно другой командой по сравнению с той встречей".



"Это будет очередной тяжелый матч, но мы играем дома, и это очень важно. Это очень важная неделя для нас, мы хотим завершить ее правильным образом, хорошо подготовившись к матчу против "Арсенала", — цитирует Конте официальный веб-сайт "Челси".