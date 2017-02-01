Конте доволен очком против "Ливерпуля" и теперь жаждет реванша против "Арсенала"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте порадовался набранному очку в гостях у "Ливерпуля", а также призвал свою команду тщательно подготовиться к своему следующему матчу в Премьер-Лиге — против "Арсенала".

Во вторник вечером "синие" добились ничейного результата на "Энфилде" (1:1), хотя вполне могли и победить, реализуй в концовке матча пенальти Диего Коста. Тем не менее, и очка, лишь увеличившего отрыв "Челси" от ближайшего преследователя, Конте оказалось достаточно. Теперь Антонио жаждет реванша против "Арсенала".

"Мои эмоции? 50 на 50. Я доволен игрой своих игроков. Это непростой момент, чтобы играть против "Ливерпуля", ведь они потерпели три поражения. Кроме того, здесь на "Энфилде" непростая атмосфера, и поэтому я горжусь своими игроками за проявленный сегодня вечером характер".

"Определенно, это хорошее очко. Когда у тебя есть такая отличная возможность, как пенальти на 76-й минуте, ты совершенно точно будешь думать, что мог бы выиграть и набрать все три очка".

"Диего очень хорошо пробил, а Миньоле совершил отличный сейв. После этого у нас было два момента, чтобы забить второй гол, но мы не смогли. Теперь важно очень хорошо восстановить силы, потому что мы затратили много энергии".

"Определенно, впереди у нас другой серьезный соперник, потому что "Арсенал" сражается за титул. Не будем забывать, что предыдущий матч мы проиграли им 3:0. Это может быть хорошая возможность показать, что теперь мы являемся совершенно другой командой по сравнению с той встречей".

"Это будет очередной тяжелый матч, но мы играем дома, и это очень важно. Это очень важная неделя для нас, мы хотим завершить ее правильным образом, хорошо подготовившись к матчу против "Арсенала", — цитирует Конте официальный веб-сайт "Челси".


Метки Арсенал, Конте, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. karnivool 01.02.2017 09:01 # karnivool
    скорей бы матч ггшниками, отыграемся на них на мосту! немного обидно за пеналь не забитый, ну хер с ним, не забили значит не забили! колбасоидов с очком!

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  2. largo-winch 01.02.2017 08:35 # largo-winch
    арсенал тоже окажет сопротивление

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  3. furious 01.02.2017 08:35 # furious
    Минет: "Я не услышал свисток, а он сразу же ударил. У меня странные чувства по этому поводу. Он ударил хорошо, ну а я очень расстроился"

    Щас бы отмазывать свою днищавость глухостью

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  4. mu-fc 01.02.2017 08:24 # mu-fc
    Крутой дядька, из говна (прошлый год) конфетку сделал )))

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  5. bluebload 01.02.2017 08:14 # bluebload
    Венгер , как и Клоп , сделает Конте легкий минетик перед матчем и до следующего тура ггшники будут радоваться что увезли очко с моста , 2-2

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  6. bluebload 01.02.2017 08:06 # bluebload
    Коста говнор , в резерв его за его поведение , в остальном справедливая ничья

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  7. chelsea88 01.02.2017 08:00 # chelsea88
    топарь 6леать. Надо обыгрывать гейклуб и увеличивать отрыв.

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