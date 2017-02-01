Клопп гордится игроками, но не рад ничейному результату

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он доволен игрой своей команды, но не результатом в матче против "Челси" (1:1).

После неудачного начала матча и забитого со штрафного гола Давида Луиса "красным" удалось собраться и ответить точным ударом Джорджиньо Вейналдума во втором тайме. И хотя ничья не позволила "Ливерпулю" приблизиться к вершине Премьер-Лиге, Клопп призывает фанатов не опускать руки.

"Я не уверен, что "счастлив" — это правильное слово, чтобы описать мои ощущения, но я горжусь парнями, ведь они проделали выдающуюся работу против очень хорошей команды".

"Мы были действительно хороши. Мы не можем изменить результат. Мы даже могли проиграть, потому что там был пенальти".

"Во втором тайме мы создавали им проблемы, мы могли забить второй раз и третий раз. Я счастлив, потому что мы смогли повернуть игру таким образом и создать такую атмосферу. Это была хорошая игра".

"Я говорил это еще до матча, и людям это не понравилось, но этот волшебный и мощный клуб должен контролировать свои нервы. Мы потеряли очки, но не все так плохо. В этой команде выдающийся дух, поэтому приложим максимум усилий, а в конце сезона посмотрим, где мы оказались. Результаты сегодняшнего вечера нам на руку, но мы должны продолжать сражаться", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 07:00

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  1. largo-winch 01.02.2017 07:37 # largo-winch
    хорошо отреагировали на январские результаты.

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  2. tratatata 01.02.2017 07:29 # tratatata
    ппц, у пенсов самые неадекватные глоры или есть еще тупее? со всех последних комментов ваху*

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  3. reeker 01.02.2017 07:07 # reeker
    "Во втором тайме мы создавали им проблемы, мы могли забить второй раз и третий раз.

    Ну не даун ли?Радуйся,что ничейку вымучали благодаря отсутствию Азара на поле,во время пробития пенальти.

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  4. chelsea-ferrari 01.02.2017 07:05 # chelsea-ferrari
    Рад был бы всосу.

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