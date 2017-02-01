Клопп гордится игроками, но не рад ничейному результату

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он доволен игрой своей команды, но не результатом в матче против "Челси" (1:1).

После неудачного начала матча и забитого со штрафного гола Давида Луиса "красным" удалось собраться и ответить точным ударом Джорджиньо Вейналдума во втором тайме. И хотя ничья не позволила "Ливерпулю" приблизиться к вершине Премьер-Лиге, Клопп призывает фанатов не опускать руки.



"Я не уверен, что "счастлив" — это правильное слово, чтобы описать мои ощущения, но я горжусь парнями, ведь они проделали выдающуюся работу против очень хорошей команды".



"Мы были действительно хороши. Мы не можем изменить результат. Мы даже могли проиграть, потому что там был пенальти".



"Во втором тайме мы создавали им проблемы, мы могли забить второй раз и третий раз. Я счастлив, потому что мы смогли повернуть игру таким образом и создать такую атмосферу. Это была хорошая игра".



"Я говорил это еще до матча, и людям это не понравилось, но этот волшебный и мощный клуб должен контролировать свои нервы. Мы потеряли очки, но не все так плохо. В этой команде выдающийся дух, поэтому приложим максимум усилий, а в конце сезона посмотрим, где мы оказались. Результаты сегодняшнего вечера нам на руку, но мы должны продолжать сражаться", — сообщил Клопп BT Sport.