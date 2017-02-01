Венгер считает поражение от "Уотфорда" несправедливым

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда не заслужила дома проиграть "Уотфорду" со счетом 2:1.

Во вторник вечером "канониры" потерпели болезненное поражение от "шершней", пропустив оба свои гола уже в первые 15 минут. Венгер остался глубоко расстроен этим результатом, ставшим серьезным ударом по чемпионским амбициям "Арсенала", и затрудняется найти объяснение.

"Мы плохо играли в первом тайме. Мы уступали в единоборствах. Соперник был резче нас. Кроме того, я считаю, что нам немного не повезло в эпизоде со штрафным ударом — там был рикошет. Затем нам удалось правильно отреагировать".

"В конце концов мне кажется, что мы не начали матч так, как хотелось бы. Во втором тайме игра была полностью под нашим контролем, и нам не повезло. Будем честны, мы не заслужили проиграть этот матч".

"Я не знаю, как объяснить этот результат. Очень сложно найти объяснение. Моя дисквалификация могла бы быть легким оправданием. Мы хорошо подготовились к этому матчу. Я предупреждал, что "Уотфорд" очень любит физическую борьбу. Я меня нет особых сожалений по поводу подготовки к матчу", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 06:25

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  1. largo-winch 01.02.2017 07:29 # largo-winch
    Вечный Контракт этому Мсье Венгеру!

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  2. sparky 01.02.2017 07:24 # sparky
    После первого тайма 0-6 по ударам в створ. Несправедливо.

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  3. chelsea88 01.02.2017 07:13 # chelsea88
    27.01.2017 21:26 #
    timofey
    4 матча 4 победы
    Источник: http://fapl.ru/posts/52806/?c=1#c6256000

    27.01.2017 21:33 #
    shera27
    без свингера команда еще лучше будет играть
    Источник: http://fapl.ru/posts/52806/?c=1#c6256006


    остальные петушки удалили свои "кукареки"

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  4. jekatatarin 01.02.2017 07:06 # jekatatarin
    Что значит не -мы не заслужили проиграть матч?, болельщики Челси скажут что должны были выигрывать Ливерпуль забей пенальти Коста, а болельщики Ливерпуля что не должно быть ничьей не стреляй Фермино по птицам, ныть по поводу результата могут все, но постоянно ноет только Венгер. Важен результат а не нытьё, пуховик достал уже даже своих болельщиков, лучше бы как мужик ничего не говорил или признал поражение...

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  5. redwhitegun 01.02.2017 06:33 # redwhitegun
    Пошел ты, овощь.Постоянно упускает шанс сократить отставание от лидера, просто ебал рот...

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