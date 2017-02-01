Венгер считает поражение от "Уотфорда" несправедливым

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда не заслужила дома проиграть "Уотфорду" со счетом 2:1.

Во вторник вечером "канониры" потерпели болезненное поражение от "шершней", пропустив оба свои гола уже в первые 15 минут. Венгер остался глубоко расстроен этим результатом, ставшим серьезным ударом по чемпионским амбициям "Арсенала", и затрудняется найти объяснение.



"Мы плохо играли в первом тайме. Мы уступали в единоборствах. Соперник был резче нас. Кроме того, я считаю, что нам немного не повезло в эпизоде со штрафным ударом — там был рикошет. Затем нам удалось правильно отреагировать".



"В конце концов мне кажется, что мы не начали матч так, как хотелось бы. Во втором тайме игра была полностью под нашим контролем, и нам не повезло. Будем честны, мы не заслужили проиграть этот матч".



"Я не знаю, как объяснить этот результат. Очень сложно найти объяснение. Моя дисквалификация могла бы быть легким оправданием. Мы хорошо подготовились к этому матчу. Я предупреждал, что "Уотфорд" очень любит физическую борьбу. Я меня нет особых сожалений по поводу подготовки к матчу", — цитирует Венгера Evening Standard.