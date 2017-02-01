Венгер считает поражение от "Уотфорда" несправедливым
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда не заслужила дома проиграть "Уотфорду" со счетом 2:1.
Во вторник вечером "канониры" потерпели болезненное поражение от "шершней", пропустив оба свои гола уже в первые 15 минут. Венгер остался глубоко расстроен этим результатом, ставшим серьезным ударом по чемпионским амбициям "Арсенала", и затрудняется найти объяснение.
"Мы плохо играли в первом тайме. Мы уступали в единоборствах. Соперник был резче нас. Кроме того, я считаю, что нам немного не повезло в эпизоде со штрафным ударом — там был рикошет. Затем нам удалось правильно отреагировать".
"В конце концов мне кажется, что мы не начали матч так, как хотелось бы. Во втором тайме игра была полностью под нашим контролем, и нам не повезло. Будем честны, мы не заслужили проиграть этот матч".
"Я не знаю, как объяснить этот результат. Очень сложно найти объяснение. Моя дисквалификация могла бы быть легким оправданием. Мы хорошо подготовились к этому матчу. Я предупреждал, что "Уотфорд" очень любит физическую борьбу. Я меня нет особых сожалений по поводу подготовки к матчу", — цитирует Венгера Evening Standard.
01.02.2017 06:25
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Последние комментарии:
Вечный Контракт этому Мсье Венгеру!
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После первого тайма 0-6 по ударам в створ. Несправедливо.
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27.01.2017 21:26 #
timofey
4 матча 4 победы
Источник: http://fapl.ru/posts/52806/?c=1#c6256000
27.01.2017 21:33 #
shera27
без свингера команда еще лучше будет играть
Источник: http://fapl.ru/posts/52806/?c=1#c6256006
остальные петушки удалили свои "кукареки"
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Что значит не -мы не заслужили проиграть матч?, болельщики Челси скажут что должны были выигрывать Ливерпуль забей пенальти Коста, а болельщики Ливерпуля что не должно быть ничьей не стреляй Фермино по птицам, ныть по поводу результата могут все, но постоянно ноет только Венгер. Важен результат а не нытьё, пуховик достал уже даже своих болельщиков, лучше бы как мужик ничего не говорил или признал поражение...
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Пошел ты, овощь.Постоянно упускает шанс сократить отставание от лидера, просто ебал рот...
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