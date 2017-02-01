"Халл" усилился Н'Диайе и Гросицки

В заключительный день летнего трансферного окна "Халл" укрепился полузащитником "Вильярреала" Альфредом Н'Диайе и вингером "Ренна" Камилом Гросицки.

26-летний сенегалец Н'Диайе, прибывший на "Кей-Си" на правах аренды до конца сезона, уже имеет опыт выступлений в Англии. Ранее в своей карьере ему довелось защищать цвета "Сандерленда". Выступать за команду Марку Силвы Альфред будет под 10-м номером.



Также "тиграм" удалось приобрести Гросицки за 7.7 миллионов фунтов. 28-летний вингер, сыгравший почти полсотни матчей за сборную Польши, заключил с аутсайдером Премьер-Лиги контракт до июня 2020 года и получил 17-й номер.