Мамаду Сако арендован "Кристал Пэлас"

Мамаду Сако В отведенные сроки зимнего трансферного окна "Кристал Пэлас" все же успел договориться об аренде до конца сезона центрального защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако.

Напомним, свой последний матч за "Ливерпуль" Сако сыграл еще в апреле. Затем с ним приключилась допинговая история, он был травмирован и, наконец, крупно поссорился с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.

О том, что у игрока сборной Франции нет никаких перспектив на "Энфилде", было ясно давно, однако Мамаду сильно затянул с поиском нового места работы — никто из заинтересованных клубов не спешил выкладывать запрошенные "Ливерпулем" 20 миллионов фунтов.

Не смогли выплатить указанную сумму и "орлы", однако отсутствие других альтернатив заставило "красных" отпустить Сако во временное пользование на "Селхерст Парк". Предположительно, "Пэлас" выплатит 2 миллиона фунтов непосредственно за аренду, а также полностью возьмет на себя зарплату 26-летнего защитника.

Таким образом, в остатке сезона Сако попробует помочь "орлам" избежать вылета из Премьер-Лиги. Заодно Мамаду постарается увеличить свою трансферную стоимость, чтобы "Ливерпуль" мог его выгодно продать грядущим летом — обратной дороги на "Энфилд" для француза нет.


Метки аренда, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 05:55

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  1. budun 01.02.2017 06:10 # budun
    пэлас таки спасётся

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  2. ruslan19930611 01.02.2017 06:09 # ruslan19930611
    Я не раситст конечно но он такой такой

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