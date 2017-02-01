Мамаду Сако арендован "Кристал Пэлас"

В отведенные сроки зимнего трансферного окна "Кристал Пэлас" все же успел договориться об аренде до конца сезона центрального защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако.

Напомним, свой последний матч за "Ливерпуль" Сако сыграл еще в апреле. Затем с ним приключилась допинговая история, он был травмирован и, наконец, крупно поссорился с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.



О том, что у игрока сборной Франции нет никаких перспектив на "Энфилде", было ясно давно, однако Мамаду сильно затянул с поиском нового места работы — никто из заинтересованных клубов не спешил выкладывать запрошенные "Ливерпулем" 20 миллионов фунтов.



Не смогли выплатить указанную сумму и "орлы", однако отсутствие других альтернатив заставило "красных" отпустить Сако во временное пользование на "Селхерст Парк". Предположительно, "Пэлас" выплатит 2 миллиона фунтов непосредственно за аренду, а также полностью возьмет на себя зарплату 26-летнего защитника.



Таким образом, в остатке сезона Сако попробует помочь "орлам" избежать вылета из Премьер-Лиги. Заодно Мамаду постарается увеличить свою трансферную стоимость, чтобы "Ливерпуль" мог его выгодно продать грядущим летом — обратной дороги на "Энфилд" для француза нет.