"Суонси" получил Джордана Айю в обмен на Нила Тэйлора

В заключительный день января "Суонси" произвел обмен своего левого защитника Нила Тэйлора на нападающего "Астон Виллы" Джордана Айю.

Напомним, что лишь прошлым летом "лебеди" выгодно продали в "Вест Хэм" Андре Айю, старшего брата Джордана. Теперь Джордан постарается повторить успех своего близкого родственника на "Либерти".



Контракт 25-летнего Айю с валлийским клубом рассчитан на три с половиной года. Помимо передачи Тэйлора, "лебедям" также пришлось доплатить "Астон Вилле" около 5 миллионов фунтов.



Добавим, что за "вилланов" Айю провел 58 матчей и забил 10 голов, включая два в этом сезоне Чемпионшипа.