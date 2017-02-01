"Саутгемптон" подтвердил покупку Габбиадини

Маноло Габбиадини "Саутгемптон" укрепил свое нападение игроком "Наполи" и сборной Италии Маноло Габбиадини. Стоимость трансфера составила 17 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование, 25-летний итальянец заключил контракт со "святыми" до июня 2021. Габбиадини, забивший 58 голов за 215 матчей в своей клубной карьере, определенно добавит атакующей мощи команде Клода Пюэля.

"Я очень, очень счастлив. Я с детства мечтал играть в одной из крупнейших лиг мира, и теперь я смогу это сделать. Мне не терпится начать".

"Здесь условия невероятного уровня — топ-уровня даже по меркам Серии А. Увидев некоторые вещи, тебе хочется поскорее оказаться здесь", — сообщил Габбиадини.


Метки Габбиадини, Наполи, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 01:20

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