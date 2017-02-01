"Кристал Пэлас" приобрел Луку Миливоевича

"Кристал Пэлас" потратил около 13 миллионов фунтов на покупку полузащитника "Олимпиакоса" и сборной Сербии Луки Миливоевича.

Свою профессиональную карьеру Лука начинал на родине в "Црвене Звезде". В 2013 Миливоевич отправился в "Андерлехт", а спустя еще год — в "Олимпиакос", где дважды становился чемпионом Греции.



Во вторник 25-летний серб заключил с "орлами" контракт на три с половиной года и стал вторым дорогостоящим новичком Сэма Эллардайса в январе после защитника Патрика Ван Анхольта.



"Я рад пригласить Луку в клуб. Он обладает опытом выступлений в Лиге Чемпионов и на международном уровне, и добавит нашей полузащите класса. Он является талантливым игроком, который владеет обеими ногами, умеет сделать умный пас, а также очень силен при оборонительных действиях", — сообщил Эллардайс о своем новичке.