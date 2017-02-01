"Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем"
"Челси" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги от ближайшего преследователя до девяти очков благодаря ничейному результату на поле "Ливерпуля" — 1:1.
Вернувшийся из Африки Садио Мане начал матч на скамейке запасных "красных", рядом с Даниэлем Старриджем. Натаниэль Клайн и Жоэль Матип появились в старте.
Наставник "синих" Антонио Конте предпочел выпустить в стартовом составе Виллиана, а не Педро, и это изменение стало единственным относительно победы 2:0 над "Халлом".
В начальной стадии матча команды действовали очень осторожно, а из опасных моментов можно выделить лишь дальний удар Джорджиньо Вейналдума, уверенно отраженный Тибо Куртуа.
А на 24-й минуте гости открыли счет. Пока Симон Миньоле колдовал над своей стенкой, Давид Луис немедленно пробил со штрафного после свистка рефери, и мяч с касанием штанги залетел в ворота — 0:1.
"Ливерпуль" добавил в активности, но попытки подопечных Юргена Клопа оказать давление на ворота Куртуа были неубедительны. "Челси" чувствовал себя комфортно и уверенно.
Отличный шанс сравнять счет предоставился Роберто Фирмино в начале второго тайма. Бразилец оказался в одиночестве с мячом в центре штрафной площади, но поспешил и непостижимым образом пробил мимо ворот.
После перерыва "красные" определенно прибавили, и на 57-й им посчастливилось забить ответный гол. Джеймс Милнер сделал скидку на Вейналдума, который тут же нанес удар головой с отскоком от газона — 1:1.
После мучений в первом тайме хозяева, наконец, нащупали свою игру, однако время шло, а счет не менялся. Ближе к финальному свистку темп вновь упал.
А на 76-й минуте Диего Коста ворвался в штрафную "Ливерпуля" и споткнулся о ногу Матипа. Рефери Марк Клаттенбург назначил пенальти, который сам же пострадавший и взялся бить, однако Миньоле вытащил мяч.
Незабитый пенальти оживил игру. Вскоре "синие" создали пару угроз возле ворот Миньоле, а затем "Ливерпуль" ответил своим промахом. Забить никому уже не удалось.
"Ливерпуль" необходимо похвалить за то, как им удалось перестроить свою игру после обидного гола со штрафного. Однако добиться победы "красным" не удалось, а это на руку "Челси", чей отрыв во главе таблицы лишь увеличился.
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
01.02.2017 01:00
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Последние комментарии:
Нам просто нужны игроки, где-то 6-8.
В остальном все хорошо.
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Это получается, в следующем матче можно дать Ориги установку удариться коленом в защитника и получить пенальти? Ипать збс, 1 удар = 1 пеналь, так можно и чашки штамповать.
(ответить)
Почему пенсы горят??? Ливерпуль заслужили ничью, а Челси не наиграли на победу.
Пивас отменный попался)))
(ответить)
Слишком скучный футбол у Конте.
(ответить)
Конте из Ювентуса, они там привыкли играть с арбитром в кармане. Ничего удивительного, что такое произошло и в АПЛ, особенно, вспоминая, как рефери относились к сосафу после его отсосов.
ФА только твиттер игроков и читает, а подкупы рефери со стороны Челчй то куйня, можно не карать
(ответить)
Челси ничего не показал.Особенно смешны болельщики из незалежной и Казахстана ,болещие за клуб российско-еврейского миллиардера.Еще осталось друг с другом перетрахаться.Ливерпуль и таким составом сыграли очень достойно.Верю в Клоппа!
(ответить)
кстати, удивлен, что клатенбург не подошел к клоппу после отбитого пенальти, норм немец там все высказал по работе полевых арбитров резервному
(ответить)
Пенсам ничейка норм. Даже проеб был бы пох. Для пеликанов любой резалт, кроме победы, фейл. "Тежелейший январь" с играми против свонсей, волков, сандерлендов и своего фарм клуба позади. Теперь-то, в феврале, попрет полюбасу! Клап тап
(ответить)
Каким нужно быть дауном, чтобы считать, что пенка была левая? Омг
(ответить)
45 очей разыгрывается так что ещё ничего не решено
(ответить)
всем пенсам по стакану мочи
(ответить)
Некоторые реально считали, что Лфк проепет Челси, бичи плять, особенно местные скаузеры.
Фирмино мог хоронить, повезло пенсам, отскочили.
Канте - ЗВЕРЬ!
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пару дней назад один чел взял какую-то левую стату и пытался сравнить Канте и Эрреру, что в принципе глупо, но он попытался, используя параметры для разыгрывающего плзщ, кем француз собсна говоря и не является..
а теперь смотрим фо-фо-ту : Канте 14 успешных отборов из 16, это больше чем весь Ливерпуль. 14 штук !! показательная статистика именно для опорного полузащитника.
ну и второе, куда шли подачи пуля ? в зону Аспиликуэты и Мозеса, правда ? просто слабое звено в обороне именно правый фланг, а педики продолжают нести чушь про Алонсо, требуя в составе двух атакующих вингеров.
Матч классный.
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канте вроде малыш, а сил и выносливости больше чем у всей остальной команды. норм концовку вытащил для чилси. не дал ливерпулю завершить матч на своих условиях. интересно было бы посмотреть сколько он пробежал за матч
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Алонсо надо сжечь собрать пепел облить бензином и сжечь ещё раз ну а потом развеять над какой нибудь пустыней чтоб вообще не смогли его не только собрать но и по ДНК восстановить!! Пздц шо за тип(((
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типичный отскок колбасы
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Смотрел концовку, и пулек вообще не подпускали к своей половине поля) надо реализовывать свои моменты с холодной головой в таких матчах, а так норм, Арсенал поздравляю - вы почти у цели.. По факту же, в мерсисайде звезда только Миньоле
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Штрафной из которого забили пинсы - нырок Хажара.
Пиналь из которого не забили пинсы - нырок псины.
Эти пидары всю игру выезжали на нырках. И это чемпики? В рот их ипал.
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молчать ! вас индеец пожалел в концовке!
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эх как обидно, пенальти могли забивать + 2 железобетонных момента в конце, но нам сегодня не везло весь матч
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