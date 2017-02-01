"Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем"

"Челси" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги от ближайшего преследователя до девяти очков благодаря ничейному результату на поле "Ливерпуля" — 1:1.

Вернувшийся из Африки Садио Мане начал матч на скамейке запасных "красных", рядом с Даниэлем Старриджем. Натаниэль Клайн и Жоэль Матип появились в старте.



Наставник "синих" Антонио Конте предпочел выпустить в стартовом составе Виллиана, а не Педро, и это изменение стало единственным относительно победы 2:0 над "Халлом".



В начальной стадии матча команды действовали очень осторожно, а из опасных моментов можно выделить лишь дальний удар Джорджиньо Вейналдума, уверенно отраженный Тибо Куртуа.



А на 24-й минуте гости открыли счет. Пока Симон Миньоле колдовал над своей стенкой, Давид Луис немедленно пробил со штрафного после свистка рефери, и мяч с касанием штанги залетел в ворота — 0:1.



"Ливерпуль" добавил в активности, но попытки подопечных Юргена Клопа оказать давление на ворота Куртуа были неубедительны. "Челси" чувствовал себя комфортно и уверенно.



Отличный шанс сравнять счет предоставился Роберто Фирмино в начале второго тайма. Бразилец оказался в одиночестве с мячом в центре штрафной площади, но поспешил и непостижимым образом пробил мимо ворот.



После перерыва "красные" определенно прибавили, и на 57-й им посчастливилось забить ответный гол. Джеймс Милнер сделал скидку на Вейналдума, который тут же нанес удар головой с отскоком от газона — 1:1.



После мучений в первом тайме хозяева, наконец, нащупали свою игру, однако время шло, а счет не менялся. Ближе к финальному свистку темп вновь упал.



А на 76-й минуте Диего Коста ворвался в штрафную "Ливерпуля" и споткнулся о ногу Матипа. Рефери Марк Клаттенбург назначил пенальти, который сам же пострадавший и взялся бить, однако Миньоле вытащил мяч.



Незабитый пенальти оживил игру. Вскоре "синие" создали пару угроз возле ворот Миньоле, а затем "Ливерпуль" ответил своим промахом. Забить никому уже не удалось.



"Ливерпуль" необходимо похвалить за то, как им удалось перестроить свою игру после обидного гола со штрафного. Однако добиться победы "красным" не удалось, а это на руку "Челси", чей отрыв во главе таблицы лишь увеличился.



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче