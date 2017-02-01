"Арсенал" неожиданно проиграл дома "Уотфорду"
По шансам "Арсенала" вмешаться в борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги был нанесен сокрушительный удар после того, как команда Арсена Венгера неожиданно проиграла дома "Уотфорду" со счетом 1:2.
Посе крупной победы над "Саутгемптоном" в Кубке Англии главный тренер "канониров" Арсен Венгер сохранил в старте лишь защитника Шкодрана Мустафи. Данни Уэлбек в заявку не попал.
С первых минут у "шершней" появился арендованный у "Милана" нападающий Мбайе Ньянг.
Начало матча выдалось кошмарным для хозяев — они пропустили дважды в первые 15 минут. Сперва Юнес Кабул пробил со штрафного, а мяч неожиданно для Петра Чеха срикошетил от Аарона Рэмси — 0:1. Затем голкипер "Арсенала" спас свою команду, не позволив отличиться Этьену Капу, но снаряд отскочил к Трою Дини, который не промахнулся — 0:2.
Два быстрых гола придали "Уотфорду" уверенности, а проблемы "канониров" на 20-й минуте лишь усугубились — Рэмси получил травму и был вынужден уступить свое место на поле Алексу Окслейд-Чемберлену. Игра у хозяев совершенно не клеилась, и до перерыва они так и не нанесли ни одного удара в створ.
В свою силу "Арсенал" заиграл лишь во втором тайме, устроив настоящий штурм. И уже на 58-й минуте оборона "шершней" дала сбой, позволив Алексу Ивоби откликнуться на мягкий наброс Алексиса Санчеса. Молодой полузащитник "канониров" ногой опустил мяч в ворота, пробив в противоход голкиперу — 1:2.
"Канониры" продолжили оказывать давление, но "Уотфорд" быстро осознал свое положение и сосредоточился на обороне собственных ворот. "Арсенал" легко добирался до подступов к штрафной площади, но дальше этого дело шло туго. Шанс избавить хозяев от поражения имел Лукас Перес, но его удар пришелся в крестовину.
"Арсенал" упустил хорошую возможность воспользоваться осечками своих конкурентов по лидирующей группе и совсем скоро может быть вовлечен в гораздо более нервную борьбу за место в топ-4.
"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче
01.02.2017 00:45
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Последние комментарии:
В первом тайме забыли на поле выйти, играли хуже Ливерпуля на Энфилде, позорище вообщем.
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мустафа не играл? ушел не побежденным пацан, уважаю
(ответить)
Сколько там центральных полузащитников осталось в наличии у Арсена?)))
(ответить)
гей-гуннеры в своём репертуаре - бесхребетные девочки, сосущие дома у середняков
(ответить)
Ну Венгер сам отдал очки. Во втором тайме ебали уотфорд, что те продохнуть не могли. А старый пердун ломает всю игру своей заменой переса вместо коклена. И ставит ивоби в центр.
Коклен в соло держал весь центр, давая волю озилу и чемберчлену, ивоби с левого фланга делал 80% всей атаки. В итоге после замены ивоби не показал нихуя, аоч не показал нихуя, как перес и озил. А как до замены ебашили-то.
(ответить)
Ахахахахаха! Самир,ау.
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Кто там непобежденный?)Санчез видимо понял в какое говно перешел и теперь свалит летом,Ёзиль наверно тоже,жалко г*й-гунеров,идут всего на 1 очко впереди Ливерпуля,у которого впереди самый офигенный график и плюс негр вернулся,а у Орсиноля впереди Бавария,как бы им от 4-ки не вылететь а они всё о чемпионстве пишут)))
(ответить)
Ожиданно!
(ответить)
люблю АПЛ за такие хохмы.а ещё 15 туров таких,братва
(ответить)
Орсиноль!)))
(ответить)
Sosnooley
(ответить)
http://fapl.ru/posts/52884/ ахахах
(ответить)
про Мустафи уже пошутили?
(ответить)
Бывает
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Арсеанал медленно опускают на исторически-законное место
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В принципе Арсик классически обдрыстался. Не знаю где там Веняра увидел, что команда стала лучше играть с середняками, если легчайший календарь января, команда прошла обдрыставшись с Борнмутом, Уотфордом и отскочив от Бернли. Аве Веня, а в принципе похуй, сезон то уже давно для нас закончился.
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хули неожиданно, вала ебать меньше будут пиздец. как обычно в начале хуйней прострадают а потом отыгрыаться приходиться ебата короче.
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Ну все, куры чемпики.
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Неожиданно? Алло эксперт бляяяяя, Капуэ с Клеверли разорвали полузащиту гуннеров, откуда неожиданность?
(ответить)
Первый тайм это вообще писец! Ниодного удара в створ)
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