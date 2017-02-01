"Арсенал" неожиданно проиграл дома "Уотфорду"

По шансам "Арсенала" вмешаться в борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги был нанесен сокрушительный удар после того, как команда Арсена Венгера неожиданно проиграла дома "Уотфорду" со счетом 1:2.

Посе крупной победы над "Саутгемптоном" в Кубке Англии главный тренер "канониров" Арсен Венгер сохранил в старте лишь защитника Шкодрана Мустафи. Данни Уэлбек в заявку не попал.



С первых минут у "шершней" появился арендованный у "Милана" нападающий Мбайе Ньянг.



Начало матча выдалось кошмарным для хозяев — они пропустили дважды в первые 15 минут. Сперва Юнес Кабул пробил со штрафного, а мяч неожиданно для Петра Чеха срикошетил от Аарона Рэмси — 0:1. Затем голкипер "Арсенала" спас свою команду, не позволив отличиться Этьену Капу, но снаряд отскочил к Трою Дини, который не промахнулся — 0:2.



Два быстрых гола придали "Уотфорду" уверенности, а проблемы "канониров" на 20-й минуте лишь усугубились — Рэмси получил травму и был вынужден уступить свое место на поле Алексу Окслейд-Чемберлену. Игра у хозяев совершенно не клеилась, и до перерыва они так и не нанесли ни одного удара в створ.



В свою силу "Арсенал" заиграл лишь во втором тайме, устроив настоящий штурм. И уже на 58-й минуте оборона "шершней" дала сбой, позволив Алексу Ивоби откликнуться на мягкий наброс Алексиса Санчеса. Молодой полузащитник "канониров" ногой опустил мяч в ворота, пробив в противоход голкиперу — 1:2.



"Канониры" продолжили оказывать давление, но "Уотфорд" быстро осознал свое положение и сосредоточился на обороне собственных ворот. "Арсенал" легко добирался до подступов к штрафной площади, но дальше этого дело шло туго. Шанс избавить хозяев от поражения имел Лукас Перес, но его удар пришелся в крестовину.



"Арсенал" упустил хорошую возможность воспользоваться осечками своих конкурентов по лидирующей группе и совсем скоро может быть вовлечен в гораздо более нервную борьбу за место в топ-4.



"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче