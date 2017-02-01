"Арсенал" неожиданно проиграл дома "Уотфорду"

Трой Дини По шансам "Арсенала" вмешаться в борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги был нанесен сокрушительный удар после того, как команда Арсена Венгера неожиданно проиграла дома "Уотфорду" со счетом 1:2.

Посе крупной победы над "Саутгемптоном" в Кубке Англии главный тренер "канониров" Арсен Венгер сохранил в старте лишь защитника Шкодрана Мустафи. Данни Уэлбек в заявку не попал.

С первых минут у "шершней" появился арендованный у "Милана" нападающий Мбайе Ньянг.

Начало матча выдалось кошмарным для хозяев — они пропустили дважды в первые 15 минут. Сперва Юнес Кабул пробил со штрафного, а мяч неожиданно для Петра Чеха срикошетил от Аарона Рэмси — 0:1. Затем голкипер "Арсенала" спас свою команду, не позволив отличиться Этьену Капу, но снаряд отскочил к Трою Дини, который не промахнулся — 0:2.

Два быстрых гола придали "Уотфорду" уверенности, а проблемы "канониров" на 20-й минуте лишь усугубились — Рэмси получил травму и был вынужден уступить свое место на поле Алексу Окслейд-Чемберлену. Игра у хозяев совершенно не клеилась, и до перерыва они так и не нанесли ни одного удара в створ.

В свою силу "Арсенал" заиграл лишь во втором тайме, устроив настоящий штурм. И уже на 58-й минуте оборона "шершней" дала сбой, позволив Алексу Ивоби откликнуться на мягкий наброс Алексиса Санчеса. Молодой полузащитник "канониров" ногой опустил мяч в ворота, пробив в противоход голкиперу — 1:2.

"Канониры" продолжили оказывать давление, но "Уотфорд" быстро осознал свое положение и сосредоточился на обороне собственных ворот. "Арсенал" легко добирался до подступов к штрафной площади, но дальше этого дело шло туго. Шанс избавить хозяев от поражения имел Лукас Перес, но его удар пришелся в крестовину.

"Арсенал" упустил хорошую возможность воспользоваться осечками своих конкурентов по лидирующей группе и совсем скоро может быть вовлечен в гораздо более нервную борьбу за место в топ-4.

"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2017 00:45

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Последние комментарии:




  1. samir 01.02.2017 01:35 # samir
    В первом тайме забыли на поле выйти, играли хуже Ливерпуля на Энфилде, позорище вообщем.

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  2. liverfun 01.02.2017 01:20 # liverfun
    мустафа не играл? ушел не побежденным пацан, уважаю

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  3. largo-winch 01.02.2017 01:20 # largo-winch
    Сколько там центральных полузащитников осталось в наличии у Арсена?)))

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  4. murderface616 01.02.2017 01:17 # murderface616
    гей-гуннеры в своём репертуаре - бесхребетные девочки, сосущие дома у середняков

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  5. toledo 01.02.2017 01:10 # toledo
    Ну Венгер сам отдал очки. Во втором тайме ебали уотфорд, что те продохнуть не могли. А старый пердун ломает всю игру своей заменой переса вместо коклена. И ставит ивоби в центр.
    Коклен в соло держал весь центр, давая волю озилу и чемберчлену, ивоби с левого фланга делал 80% всей атаки. В итоге после замены ивоби не показал нихуя, аоч не показал нихуя, как перес и озил. А как до замены ебашили-то.

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  6. emily-lfc-2005 01.02.2017 01:10 # emily-lfc-2005
    Ахахахахаха! Самир,ау.

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  7. xxx7xxx7xxx7 01.02.2017 01:04 # xxx7xxx7xxx7
    Кто там непобежденный?)Санчез видимо понял в какое говно перешел и теперь свалит летом,Ёзиль наверно тоже,жалко г*й-гунеров,идут всего на 1 очко впереди Ливерпуля,у которого впереди самый офигенный график и плюс негр вернулся,а у Орсиноля впереди Бавария,как бы им от 4-ки не вылететь а они всё о чемпионстве пишут)))

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  8. ashli 01.02.2017 01:00 # ashli
    Ожиданно!

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  9. dimon70 01.02.2017 00:58 # dimon70
    люблю АПЛ за такие хохмы.а ещё 15 туров таких,братва

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  10. psymusic 01.02.2017 00:57 # psymusic
    Орсиноль!)))

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  11. j-silver 01.02.2017 00:55 # j-silver
    Sosnooley

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  12. gucman 01.02.2017 00:54 # gucman
    http://fapl.ru/posts/52884/ ахахах

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  13. abilkha-93 01.02.2017 00:54 # abilkha-93
    про Мустафи уже пошутили?

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  14. spasitel 01.02.2017 00:53 # spasitel
    Бывает

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  15. trolochel 01.02.2017 00:51 # trolochel
    Арсеанал медленно опускают на исторически-законное место

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  16. never-mind 01.02.2017 00:51 # never-mind
    В принципе Арсик классически обдрыстался. Не знаю где там Веняра увидел, что команда стала лучше играть с середняками, если легчайший календарь января, команда прошла обдрыставшись с Борнмутом, Уотфордом и отскочив от Бернли. Аве Веня, а в принципе похуй, сезон то уже давно для нас закончился.

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  17. ctacoh 01.02.2017 00:48 # ctacoh
    хули неожиданно, вала ебать меньше будут пиздец. как обычно в начале хуйней прострадают а потом отыгрыаться приходиться ебата короче.

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  18. keksex 01.02.2017 00:47 # keksex
    Ну все, куры чемпики.

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  19. kanoniru-poker 01.02.2017 00:46 # kanoniru-poker
    Неожиданно? Алло эксперт бляяяяя, Капуэ с Клеверли разорвали полузащиту гуннеров, откуда неожиданность?

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  20. cfc-chelsea-cfc 01.02.2017 00:46 # cfc-chelsea-cfc
    Первый тайм это вообще писец! Ниодного удара в створ)

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