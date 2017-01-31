"Бернли" купил за рекордные деньги Робби Брэйди

"Бернли" обновил свой трансферный рекорд, купив у "Норвича" вингера Робби Брэйди за 13 миллионов фунтов.

25-летний игрок сборной Ирландии, способный сыграть как вингера, так и крайнего защитника, заключил с "бордовыми" контракт на три с половиной года, который предусматривает опцию продления еще на один год.



Таким образом, главному тренеру "Бернли" Шону Дайчу удалось решить проблему с левым флангом обороны — помимо Брэйди, клуб с "Терф Мур" также интересовался Энди Робертсоном из "Халла".



За плечами у бывшего юниора "Манчестер Юнайтед" солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге — только в прошлом сезоне, завершившимся вылетом "канареек" в Чемпионшип, Брэйди отметился 34 появлениями с первых минут.