"Бернли" купил за рекордные деньги Робби Брэйди

Робби Брэйди "Бернли" обновил свой трансферный рекорд, купив у "Норвича" вингера Робби Брэйди за 13 миллионов фунтов.

25-летний игрок сборной Ирландии, способный сыграть как вингера, так и крайнего защитника, заключил с "бордовыми" контракт на три с половиной года, который предусматривает опцию продления еще на один год.

Таким образом, главному тренеру "Бернли" Шону Дайчу удалось решить проблему с левым флангом обороны — помимо Брэйди, клуб с "Терф Мур" также интересовался Энди Робертсоном из "Халла".

За плечами у бывшего юниора "Манчестер Юнайтед" солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге — только в прошлом сезоне, завершившимся вылетом "канареек" в Чемпионшип, Брэйди отметился 34 появлениями с первых минут.


Метки Бернли, Брэйди, Норвич, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 23:50

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  1. wolfsmensch 31.01.2017 23:52 # wolfsmensch
    классный игрок, для Бернли самое то, хотя я надеялся увидеть ирландца в клубе калибром повыше

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