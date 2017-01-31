"Уотфорд" продал Одиона Игало в Китай
"Уотфорд" официально объявил о продаже нападающего Одиона Игало в китайский клуб "Чанчунь Ятай". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.
Игало отлично провел прошлый сезон, особенно его первую половину, забив 17 голов в рамках Премьер-Лиги. Однако затянувшийся у нигерийца спад заставил "шершней" задуматься о его продаже.
В заключительный день зимнего трансферного окна "Уотфорд" все-таки решил отпустить Одиона в Китай. Таким образом, 27-летний нападающий покидает "шершней" после двух с половиной лет выступлений, в течение которых он провел 100 матчей и отличился 39 раз.
31.01.2017 22:20
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вроде год назад за него атлетико предлагал неплохие деньги
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