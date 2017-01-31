"Бернли" приобрел Эшли Вествуда

В заключительный день зимнего трансферного окна "Бернли" потратил около 5 миллионов фунтов на приобретение полузащитника "Астон Виллы" Эшли Вествуда.

Вествуд находился в системе "Астон Виллы" с 2012 года, сыграв 124 матча на уровне Премьер-Лиги. Не дождавшись возвращения бирмингемцев в элиту, Эшли решил откликнуться на приглашение с "Терф Мур".



Сегодня 26-летний Вествуд заключил с "бордовыми" контракт на три с половиной года и опцией продления еще на 12 месяцев. За команду Шона Дайча Эшли будет выступать под 18-м номером.



Добавим, что за "Виллу" Вествуд провел 162 матча с учетом всех соревнований, включая финал Кубка Англии 2015 года против "Арсенала".