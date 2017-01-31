Моуриньо определился со своими целями на лето

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что уже определился со своими целями на следующее трансферное окно.

В январе "красные дьяволы" так и не пригласили ни одного новичка, вдобавок расставшись с Морганом Шнайдерленом и Мемфисом Депаем. На пресс-конференции во вторник Жозе поведал, что других трансферов в это окно не будет, а свою активность он планирует на грядущее лето.



"В нашем случае мы больше сосредоточены на летнем периоде. Мне нравятся имеющиеся у меня игроки, и я знаю, чего хочу".



"Думаю, каждую неделю я все лучше и лучше узнаю своих игроков, свою команду и соревнование. Я действительно хорошо знаю это соревнование, но оно постоянно эволюционирует".



"Да, я знаю, чего хочу. Однако рынок закрывается сегодня, поэтому сейчас нет смысла рассуждать о следующем трансферном окне. Тем более, что впереди у нас так много матчей, так много турниров и так много игроков, с которыми мы работаем".



"Если вы спросите меня, знаю ли я, чего хочу в следующее трансферное окно, то мой ответ да. Я знаю. Возможно ли будет заполучить этих игроков? Я всегда стараюсь быть реалистом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.