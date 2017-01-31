Венгеру уже недостаточно четвертого места

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что просто завоевание четвертого места в Премьер-Лиге более не является достаточным для его клуба.

За 20 лет работы Венгера в Лондоне "канониры" еще никогда не оказывались вне топ-4 Премьер-Лиги, однако теперь Арсен хочет большего, хотя и понимает, насколько сложно будет выиграть титул.



"Каждый год финишировать в топ-4 — это достижение, потому что подобное не удавалось никому другому. Однако это больше не то, что достаточно хорошо для нас".



"Если каждый год ты финишируешь в топ-4, то вполне логично, что люди начинают спрашивать: "Почему ты не можешь добиться большего?" И я соглашаюсь с этим. Мы хотим выиграть титул, но посмотрите на уровень конкуренции".



"Просто находится в гонке — это сложно само по себе, но еще сложнее выиграть титул. У "Челси" и "Ливерпуля" есть небольшое преимущество, потому что они не играют в Европе, но теперь наступает решающая стадия сезона, где каждый матч имеет огромное значение".



"На этой неделе нам предстоит сыграть два матча в чемпионате, и каждый матч может быть определяющим. "Ливерпуль" играет против "Челси" дома, и это важный матч — но только если мы выиграем собственный матч, поэтому давайте сосредоточимся на своей игре", — цитирует Венгера Evening Standard.