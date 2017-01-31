Клопп считает, что место в топ-4 стало бы успехом для "Ливерпуля"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы успехом для его команды.
Команда Клоппа отлично провела первую половину этого сезона, заставив говорить о себе как о, возможно, главном конкуренте "Челси" по чемпионской гонке. Однако последовавший после Нового года спад ставит под сомнение даже место "красных" в топ-4.
Поэтому Юрген считает, что у "Ливерпуля" все равно будет повод для радости, если по итогам сезона команде удастся завоевать путевку в Лигу Чемпионов.
"Будет ли нам что праздновать в конце сезона? Давайте дождемся конца сезона. Думаю, у нас есть шансы попасть в Лигу Чемпионов. Если нам это удастся, тогда должны ли мы будем сказать: "Да, мы можем отпраздновать, но мы проиграли здесь и там, и не это ли причина, почему мы не стали чемпионами?"
"Допустимо ли праздновать завоевание места в топ-4? В столь сильной лиге "Челси" демонстрирует выдающиеся результаты. Они словно сами по себе. Они проводят свой сезон отдельно от остальных, и мы пересекаемся с ними лишь дважды".
"Думаю, на этот вопрос можно ответить да. Мы должны будем отпраздновать нечто такое. Ну а пока необходимо сражаться за это, потому что таков футбол", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
31.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
дак перед этим сезоном и ставили задачу, попасть в лч и по возможности взять кубок один
ну пока такое себе
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странно, что у Ливерпуля столько новых болел..по идее с уходом Рафы и Джирольда с Алонсо интерес к этой крепкой команде должен был угаснуть. Но, видимо, с приходом Клоппа, многие любители Бундеса и МЮ решили притопить за работяг из порта Ливерпуль.
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Пахнет пиздабольством от Дмухайлы, на Эхо таких слов нет.
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найс вбросили ))
где там такая статья то на экхо ?
тушите очко глорики щелсей
да открывайте роток , скоро прием
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https://i.redditmedia.com/lSVekqKoFQ-ija62vmTFeQQrjI5O-kBuYZBlWcyh4Tk.jpg?w=720&s=10027d3a6c3681a4ee38078297c78622
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Позор Ливерпуля, съебись пжл из нашего клуба
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Арсенал и Тоттенхэм поделят второе и третье места..ну а дальше за 4 место портовые с пригородными с небесно-лазурными поборятся)
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клопп - топ. как и венгер
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в Арсенал этого топчика
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то-4 замыкать Арсеанал по традиции будет
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вуахаха
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http://fapl.ru/posts/52123/
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Венгер на пенсию, да здравствует Клопгер!
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норм кукарекает этот ваш физручелло)
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