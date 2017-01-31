Клопп считает, что место в топ-4 стало бы успехом для "Ливерпуля"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы успехом для его команды.

Команда Клоппа отлично провела первую половину этого сезона, заставив говорить о себе как о, возможно, главном конкуренте "Челси" по чемпионской гонке. Однако последовавший после Нового года спад ставит под сомнение даже место "красных" в топ-4.

Поэтому Юрген считает, что у "Ливерпуля" все равно будет повод для радости, если по итогам сезона команде удастся завоевать путевку в Лигу Чемпионов.

"Будет ли нам что праздновать в конце сезона? Давайте дождемся конца сезона. Думаю, у нас есть шансы попасть в Лигу Чемпионов. Если нам это удастся, тогда должны ли мы будем сказать: "Да, мы можем отпраздновать, но мы проиграли здесь и там, и не это ли причина, почему мы не стали чемпионами?"

"Допустимо ли праздновать завоевание места в топ-4? В столь сильной лиге "Челси" демонстрирует выдающиеся результаты. Они словно сами по себе. Они проводят свой сезон отдельно от остальных, и мы пересекаемся с ними лишь дважды".

"Думаю, на этот вопрос можно ответить да. Мы должны будем отпраздновать нечто такое. Ну а пока необходимо сражаться за это, потому что таков футбол", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1252

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 31.01.2017 17:52 # melwood-lfc
    дак перед этим сезоном и ставили задачу, попасть в лч и по возможности взять кубок один
    ну пока такое себе

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  2. gidro-met 31.01.2017 17:34 # gidro-met
    странно, что у Ливерпуля столько новых болел..по идее с уходом Рафы и Джирольда с Алонсо интерес к этой крепкой команде должен был угаснуть. Но, видимо, с приходом Клоппа, многие любители Бундеса и МЮ решили притопить за работяг из порта Ливерпуль.

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  3. vyrentz 31.01.2017 17:29 # vyrentz
    Пахнет пиздабольством от Дмухайлы, на Эхо таких слов нет.

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  4. blackdreamer 31.01.2017 17:19 # blackdreamer
    найс вбросили ))
    где там такая статья то на экхо ?
    тушите очко глорики щелсей
    да открывайте роток , скоро прием

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  5. stakhanov 31.01.2017 17:19 # stakhanov
    https://i.redditmedia.com/lSVekqKoFQ-ija62vmTFeQQrjI5O-kBuYZBlWcyh4Tk.jpg?w=720&s=10027d3a6c3681a4ee38078297c78622

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  6. khazret 31.01.2017 17:18 # khazret
    Позор Ливерпуля, съебись пжл из нашего клуба

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  7. gidro-met 31.01.2017 17:18 # gidro-met
    Арсенал и Тоттенхэм поделят второе и третье места..ну а дальше за 4 место портовые с пригородными с небесно-лазурными поборятся)

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  8. j-silver 31.01.2017 17:17 # j-silver
    клопп - топ. как и венгер

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  9. largo-winch 31.01.2017 17:13 # largo-winch
    в Арсенал этого топчика

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  10. trolochel 31.01.2017 17:12 # trolochel
    то-4 замыкать Арсеанал по традиции будет

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  11. reams 31.01.2017 17:06 # reams
    вуахаха

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  12. hammersmith 31.01.2017 17:02 # hammersmith
    http://fapl.ru/posts/52123/

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  13. moneymaker 31.01.2017 17:01 # moneymaker
    Венгер на пенсию, да здравствует Клопгер!

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  14. vasya-mu 31.01.2017 17:01 # vasya-mu
    норм кукарекает этот ваш физручелло)

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