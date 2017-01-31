Клопп считает, что место в топ-4 стало бы успехом для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы успехом для его команды.

Команда Клоппа отлично провела первую половину этого сезона, заставив говорить о себе как о, возможно, главном конкуренте "Челси" по чемпионской гонке. Однако последовавший после Нового года спад ставит под сомнение даже место "красных" в топ-4.



Поэтому Юрген считает, что у "Ливерпуля" все равно будет повод для радости, если по итогам сезона команде удастся завоевать путевку в Лигу Чемпионов.



"Будет ли нам что праздновать в конце сезона? Давайте дождемся конца сезона. Думаю, у нас есть шансы попасть в Лигу Чемпионов. Если нам это удастся, тогда должны ли мы будем сказать: "Да, мы можем отпраздновать, но мы проиграли здесь и там, и не это ли причина, почему мы не стали чемпионами?"



"Допустимо ли праздновать завоевание места в топ-4? В столь сильной лиге "Челси" демонстрирует выдающиеся результаты. Они словно сами по себе. Они проводят свой сезон отдельно от остальных, и мы пересекаемся с ними лишь дважды".



"Думаю, на этот вопрос можно ответить да. Мы должны будем отпраздновать нечто такое. Ну а пока необходимо сражаться за это, потому что таков футбол", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.