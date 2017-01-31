Мустафи хочет пройти сезон непобежденным

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи признался, что хочет пройти весь сезон непобежденным.

Все четыре поражения в этом сезоне "канониры" потерпели в отсутствие 24-летнего новичка. Теперь Мустафи хочет сохранить за собой статус непобежденного игрока вплоть до финиша.



"Я надеюсь, что останусь непобежденным до конца сезона. Да, будет нелегко, но нужно просто двигаться от игры к игре, делать все от себя зависящее и добиваться положительных результатов".



"Когда мы проигрываем, я иногда даже не возвращаюсь домой – остаюсь в отеле, чтобы ничего не слышать и никого не видеть. Я выхожу на поле только с одной задачей – побеждать".



"Если я за что-то берусь, я стараюсь сделать все правильно и без ошибок. Я хочу совершенствоваться и побеждаться, именно поэтому мне бывает очень нелегко смириться с поражением", - приводит слова Мустафи Sky Sports.