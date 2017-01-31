Мустафи хочет пройти сезон непобежденным

Шкодран Мустафи и Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи признался, что хочет пройти весь сезон непобежденным.

Все четыре поражения в этом сезоне "канониры" потерпели в отсутствие 24-летнего новичка. Теперь Мустафи хочет сохранить за собой статус непобежденного игрока вплоть до финиша.

"Я надеюсь, что останусь непобежденным до конца сезона. Да, будет нелегко, но нужно просто двигаться от игры к игре, делать все от себя зависящее и добиваться положительных результатов".

"Когда мы проигрываем, я иногда даже не возвращаюсь домой – остаюсь в отеле, чтобы ничего не слышать и никого не видеть. Я выхожу на поле только с одной задачей – побеждать".

"Если я за что-то берусь, я стараюсь сделать все правильно и без ошибок. Я хочу совершенствоваться и побеждаться, именно поэтому мне бывает очень нелегко смириться с поражением", - приводит слова Мустафи Sky Sports.


Метки Арсенал, Мустафи

Автор foxmcfc   

Дата 31.01.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 691

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  1. karnivool 31.01.2017 16:30 # karnivool
    выходи на игру в следующем туре, быстро твой рекорд собьем!

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  2. imfake 31.01.2017 16:18 # imfake
    можно порвать кресты. пожалуй это единственный варик ах ах ах

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  3. french 31.01.2017 16:16 # french
    Джаку бы подучил, албанские рожи, а какие разные.

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  4. sh1ma 31.01.2017 16:09 # sh1ma
    Красавчик!!!

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  5. second005 31.01.2017 16:08 # second005
    Значит травмируется

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