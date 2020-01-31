Закрытие зимнего трансферного окна-2017 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2017 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23:00 GMT (2 часа ночи по московскому времени) закрывается зимнее трансферное окно. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для английских клубов дня.



Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 311

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 31.01.2017 15:03 # meshuggah
    удачи

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  2. morrow 31.01.2017 15:02 # morrow
    "Тем временем, нападающий "Селтика" Мусса Дембеле прилетел в Лондон — как уверяет шотландский клуб, чтобы пройти обследование на поврежденном колене. Подозрительно, не находите? Говорят, "Челси" нужно потратить 40 миллионов фунтов, чтобы заполучить француза"

    Пусть покупают. 40 за него – много.

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