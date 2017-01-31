"Халл" арендовал Андреа Раноккью

"Халл" взял в аренду до конца сезона центрального защитника "Интера" Андреа Раноккью. Дебютировать за новый клуб итальянец сможет уже в среду.

На старте игровой карьеры Раноккья считался одним из самых перспективных защитников Серии А, но в последние годы прогресс Андреа серьезно застопорился, поэтому "Интер" согласился отпустить 28-летнего игрока.



Как сообщает официальный сайт "Халла", в новом клубе Раноккья получил футболку с 13-номером и может дебютировать за "тигров" уже в гостевом матче против "Манчестер Юнайтед", который состоится в среду вечером.



Отметим, что в команде Марку Силвы итальянцу предстоит заменить в центре обороны Джейка Ливермора. Ранее в январе "Халл" продал англичанина в "Вест Бромвич".



